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: 'ten korona talebi! ?

Türkiye, corona virüs salgınında umut verici gelişmeler yaşanması sonrası normalleşme adımlarını konuşmaya başladı. Genel Başkanı Bendevi Palandöken de konuyla ilgili, "Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek , restoran, , kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirledik ve taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerinin açılmasını istedik." dedi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 29.4.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 10:49 ABONE OL
Son dakika: TESK'ten korona talebi! Berberler ne zaman açılacak?

Son dakika haberi... Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle kapalı iş yerlerinden öncelikle açılabilecek olanların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini bildirdi.

Palandöken yazılı açıklamasında, Kovid-19'un yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan tedbirlerden muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda esnaf ve sanatkarın doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini belirtti.

İş yerini öncelikle açabilecek esnaf ve sanatkarların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini aktaran Palandöken, "Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirledik ve taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerinin açılmasını istedik." değerlendirmesinde bulundu.

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Son dakika: TESK'ten korona talebi! Berberler ne zaman açılacak?
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