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Son dakika: Bakan Koca açıklamıştı! 100 bine yakın işçi, testleri ile taranacak...

Son dakika haberi... Coronavirüs salgınının düşüş trendine geçmesiyle beraber, korunmaya yönelik tedbirlerin ilk adımı, pandemi döneminde de çalışmaya devam etmek zorunda olan sektörlerdeki fabrika işçileri için atıldı. Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı bölgesindeki fabrikalarda hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla koronavirüs taramalarına başlandı. 1,5 ay içinde 100 bine yakın işçi, testleri ile taranacak, pozitif çıkanlar hemen izole edilip tedavi altına alınacak.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 1.5.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 12:23 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca açıklamıştı! 100 bine yakın işçi, PCR testleri ile taranacak...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde işçilerin sağlığı için ilk haber Gebze Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nden geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün, normalleşmeye geçiş sürecinde alınacak önlemlerden biri olarak açıkladığı, pandemi süresince çalışmaya devam eden sektörlerdeki işçilerin koronavirüs taramasına, -Gebze Organize Sanayi Bölgesinde başlandı. Ekonominin kalbinin attığı OSB'lerin salgından etkilenmemesi için Sağlık Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliği ile başlatılan Kovid-19 tarama programında, bir haftada 7 bin işçiden numune toplandı, 500'ünün sonuçları belli oldu. Demirören Haber Ajansı'na konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ferruh Özcan, henüz pozitif çıkan vakaya rastlanmadığını açıklardı.

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Son dakika: Bakan Koca açıklamıştı! 100 bine yakın işçi, PCR testleri ile taranacak...
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