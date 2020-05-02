Altın fiyatları son dakika hareketliliği sürüyor! 3 Mayıs gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında corona virüs salgını nedeniyle ekonomik hareketlilik sürüyor. Hal böyle olunca gün içerisinde gram ve çeyrek altın fiyatları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Son yedi buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları, bir haftayı daha geride bırakmak üzereyken yüksek olarak nitelendirilebilecek seviyelerden işlem görmeye devam ediyor. Salgının ülkemiz açısından önemli bir gündem maddesi haline geldiği son bir aylık süre içerisinde gram ve çeyrek altın fiyatı rekor seviyelere ulaştı. Peki, 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 3 Mayıs 2020 bugün altın fiyatlarına ilişkin son dakika haberleri ve uzman yorumları! Canlı ve güncel altın fiyatları değişimlerini buradan takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Zira, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Nisan sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, uzman yorumları eşliğinde 3 Mayıs 2020 Pazar gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

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