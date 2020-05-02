Son dakika haberi: Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor! 2 Mayıs gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatı uzman yorumları

Küresel piyasalarda yaşanan durgunluk, altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Hem yatırımcılar hem de yatırımını bu alanda değerlendirmek isteyenler, altın fiyatlarındaki anlık değişimler ve konuyla ilgili son dakika haberlerini takip ediyor. Son yedi buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları, bir haftayı daha geride bırakmak üzereyken yüksek olarak nitelendirilebilecek seviyelerden işlem görmeye devam ediyor. Salgının ülkemiz açısından önemli bir gündem maddesi haline geldiği son bir aylık süre içerisinde gram ve çeyrek altın fiyatı rekor seviyelere ulaştı. Peki 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 2 Mayıs 2020 bugün altın fiyatlarına ilişkin son dakika haberleri ve uzman yorumları! Canlı ve güncel altın fiyatları değişimlerini buradan takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Zira, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Nisan sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, uzman yorumları eşliğinde 2 Mayıs 2020 Cumartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, 2 Mayıs 2020 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.