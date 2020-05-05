Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışma ödeneği bugün yatıyor

Coronavirüs dolayı Nisan ayında kapalı kalan işyerlerinde çalışanların kısa çalışma ödenekleri bugün veriliyor. Mart ayı için ödenek hakkı bulunan ancak daha önce almamış olanlar da Mart ayı ödeneklerini Nisan ayıyla birlikte alacak.

Coronavirüs tedbirleri kapsamında çalışanlara ve işverenlere destek için kolları sıvayan hükümet, kısa çalışma ödeneğini devreye aldı. Kısa çalışma ödeneğinin şartları kolaylaştırılırken, ödemenin hızlandırılması için de düzenleme yapıldı. Kısa çalışma ödeneğine, coronavirüs (Covid-19) sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az 3'te 1 oranında azaltan ya da faaliyetini en az 4 hafta durduran işverenler başvururken, bu firmaların çalışanlarına maaşlarına göre aylık bin 752 ile 4 bin 380 lira arasında ödeme yapılıyor.

Son 3 yıl içinde 450 gün sigortalı olup son 60 gün hizmet akdine tabi olanlar bu ödenekten yararlanırken, şartları uymayanlar için ise nakdi ücret desteği imkanı bulunuyor.

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