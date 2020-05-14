Destek paketi 240 milyara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, salgın mücadelesinde devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının 240 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. Albayrak, "Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır" dedi. Bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü çarpan etkisiyle ifade ettiğinde rakamın 525 milyar TL'yi bulduğunu anlatan Albayrak, "Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir" mesajı verdi.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) video konferans ile düzenlediği DEİK Talks programında Başkan Nail Olpak'ın sorularını yanıtlayan Albayrak, ister maddi tutar, ister ekonomik büyüklük dikkate alınsın Türkiye'nin salgın kapsamında destek/ milli gelir oranında dünyadaki çok iyi konumda olan ülkelerden biri olduğuna işaret etti. Albayrak, "Mali önlemlerin milli gelire oranında Fransa yüzde 5, Almanya 4.9, Çekya 4.7, İtalya 1.4 seviyesinde kalmıştır. Her zaman bunun dinamik bir süreç olduğunu, gerekli tüm adımların ihtiyaç duyulan anda atılmaya devam edeceğini ifade ettik" dedi. Yaklaşık 5 milyon aileye nakdi yardım yaptıklarını, işini kaybedenleri de kapsama aldıklarını söyleyen Albayrak, şunları anlattı: "Kredi Garanti Fonu (KGF) paketli İş'e Devam paketi kapsamında 190 bin 453 firmamıza yaklaşık 137 milyar TL'nin üzerinde finansman sağlandı. Buradaki şirketlerin yüzde 97'sini KOBİ'ler oluşturdu. Aylık geliri 5 bin TL'den az vatandaşlarımız için sunulan destek kapsamında 5 milyon 582 bin vatandaşımıza 33 milyar TL'yi aşkın kaynak sunuldu. 1 milyon 16 bin 600 esnafa 23 milyar TL'nin üzerinde finansman desteği sağladık. Tüm başvurularda yüzde 85'in üzerinde, dünyada eşi benzeri olmayan bir geri dönüşle, finansman sağlama oranı yakaladık." Albayrak, eksiklerin olabileceği, ancak devamlı olarak sahadan talepleri toplamaya, gereken ilave tedbirleri almaya devam ettiklerini vurguladı.Salgın sonrasında da arzu edilen toparlanmayı sağlamak ve ortaya çıkan potansiyeli değerlendirmek için yine tüm imkânlarla vatandaşın, esnafın ve iş dünyasının yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Albayrak, "Yüzde 24 olan politika faizlerinin yüzde 8.75'e düştüğü, yüzde 35-40'lara çıkmış piyasa faizlerinin yüzde 7-8'lere düştüğü, enflasyonda tek haneleri gördüğümüz ve o yönde yol aldığımız bir başarı dönemi yakaladık. Bugün de Kovid-19 salgınının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli sonuna kadar değerlendireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Siyasi ve tabanı olmayan tartışmalarla oluyor. Şahsım özelinde konuşuyorum; hiçbir dönem bu enerji tüketen, ülkeye hiçbir faydası, katkısı olmayan dili ve içeriği muhatap almadan hedeflerimize odaklı şekilde emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz" diye konuştu."Türkiye sağlam bilançosu ile bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden birisidir" diyen Albayrak, dünya ülkelerinin borçluluk/milli gelir dengesini hatırlattı. Türkiye'de bu oranın yüzde 32.5 olduğuna işaret eden Albayrak, bunun gelişmekte olan ülkelerin ve dünya ortalamasının oldukça altında olduğunu kaydetti. Albayrak, İtalya'da bu oranın yüzde 135, Portekiz'de yüzde 120, Belçika'da yüzde 99, Fransa'da yüzde 98, İspanya'da yüzde 96, Birleşik Krallık'ta yüzde 86, Euro Bölgesi'nde yüzde 84'lerde olduğuna dikkati çekerek, birçok açıdan bakıldığında Avrupa'da yüzde 60 denilen Maastricht Kriterleri'nin bile tutturulamadığının görüldüğünü, Türkiye'nin güçlü bilançosunun ortada olduğunu dile getirdi.Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney'nin "Türkiye'yi Geleceğin Küresel Değer Zincirlerinde Konumlandırmak" adlı bir rapor yayınladığını anımsatan Albayrak, şöyle konuştu: "Türkiye'nin Kovid-19 sonrası değişimlerden en çok fayda sağlayacak ülkelerin başında geleceği vurgulanıyor. Salgının etkisiyle tedarik zincirlerinin kısalacağını ve Avrupa ülkelerinin yakın yerlerde üretim yaptırmayı tercih edeceğini öngören bu rapor, bu eğilimin Türkiye'nin yıldızının parlamasına yol açacağını ifade etti. İhracatın salgın sonrası dönemde yıllık 16 milyar dolar artacağı tahmini yapıldı."TARIMDA üretim kapasitesini artıracak, tedarik zincirini güçlendireceklerini aktaran Albayrak, "Şimdiden küresel alanda kayan yatırımlar için öncelikli tercih ülkesi sinyallerini almaya başladık. Sizlere de bizlere de geliyor. Özellikle DEİK ailesine çok önemli bir iş düşüyor" diye konuştu. Albayrak, bu dönemi bir kuluçka bir tohum atma dönemi olarak değerlendirdiğini belirterek, DEİK'e de "fırsatları kullanın" mesajı verdi.DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yeni dönemin kazananın, tedarik ve arz zincirini kopartmadan, muhataplarına güven vererek süreci yönetebilenlerin olacağını dile getirdi. Türkiye'nin yeni dönemde, kendine yetebilmesinin yanında, diğer ülkelere de yardım ulaştırmasıyla, güzel bir performans sergilediğine dikkati çeken Olpak, "Daha önce de Çin ile Avrupa arasında doğru tedariki sağlayabilecek ülkenin Türkiye olduğunu ifade ediyorduk, zannederim bu düşüncemiz tescilleniyor" dedi.Kearney'in raporuna göre, salgın sonrası dönemin yıldızı Türkiye olacak. İhracat iyimser senaryoda, 16 milyar dolar artacakBakanAlbayrak'ın dikkat çektiği rapora göre, Türkiye salgın sonrası dönemin yıldızı olacak. Salgın sonrasında Avrupa, Amerika ve Ortadoğu ülkeleri tedarikçilerini çeşitlendireceğine, yakın ülkelerden tedariğe önem verileceğine, bu iki eğilimin Türkiye'nin yıldızını parlatacağına vurgu yapılıyor. Bu çerçevede, ihracatın 10-16 milyar dolar artacağı belirtiliyor. Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, Amerika, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin riski azaltmak için Çin'e tedarikçi sayısını çeşitlendireceğini belirterek, bu eğilimin de Türkiye'ye avantaj sağlayacağı yorumu yaptı. Okutur, "Çok kaynaktan tedarik eğiliminin arkasında, Kovid- 19 pandemisinin küresel tedarik zincirinde aksamalara yol açması ve küçük üreticilerin düşük fiyatlarda üretim yaparak ölçek ekonomisini zayıflatması yatıyor" dedi. "Küreselleşme sona ermiş gibi görünüyor. Ekonomiler kendi adalarına dönüşüyor" diyen Kearney Türkiye Partneri Sean Wheeler de küresel markaların yerini yerel servisler ve ürünler, fiziki mağazalardan yapılan alışverişin yerini giderek artan oranda e-ticaretin alacağını öngördüklerini vurguladı. İşte rapordan satır başları…İyimser senaryo altında Türkiye'nin Avrupa Birliği ve İngiltere'ye ihracatı 2021'de yıllık bazda 8.8 milyar dolar, Amerika'ya 4.1 milyar dolar, Ortadoğu'ya ise 2.9 milyar dolar artacak.Yıllık bazda artış 16 miyar dolar olacak.İyimser senaryoda, Kovid-19'a bağlı olarak Asya ülkelerinin tedarik süreçlerindeki aksamalar yaşanacak, Amerika, Türkiye'den çelik ithalatına uyguladığı vergiyi kaldıracak, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanacak, Brexit sonrasında İngiltere ile Gümrük Birliği sürecek ve petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak Ortadoğu ülkelerinin tüketim harcamaları artacak.Muhafazakâr senaryoda ise Türkiye'nin toplam ihracatı Kovid- 19 sonrası dönemde 10 milyar dolar artış gösterecek. Türkiye, Çin'den pazar payı kapacak. Türkiye'nin Amerika ve İngiltere'ye ihracatı 5.4 milyar dolar, Ortadoğu'ya ise 1.9 milyar dolar artacak.