Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Benzinde 7, motorinde 12 kuruş indirim bekleniyor...

| Benzinde 7, motorinde 12 kuruş indirim bekleniyor...

haberi... Benzine yapılan dünkü indiriminin ardından akaryakıt fiyatlarında bir düşüş daha bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 7 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim söz konusu.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 14.5.2020 11:53 Son Güncelleme: 14.5.2020 11:57 ABONE OL
Son dakika | Benzinde 7, motorinde 12 kuruş indirim bekleniyor...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika haberi ajanslara düştü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş, motorinin litresine 12 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

İndirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,40 liraya, Ankara'da 5,54 liraya, İzmir'de 5,57 liraya gerileyecek. Motorinin litresi deİstanbul'da ortalama 5,16 liraya, Ankara'da 5,24 liraya, İzmir'de 5,26 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Son dakika haberi: Araç sahipleri dikkat! Benzinde 19 kuruş indirim

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Benzinde 7, motorinde 12 kuruş indirim bekleniyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA