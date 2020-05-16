Son dakika haber: Altın fiyatları bugün ne kadar? 16 Mayıs tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum- Canlı rakamlar

Hafta sonuna girmemizle birlikte altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Hem kişisel ihtiyaçlar hem birikim amacıyla alınan '' altın fiyatları bugün ne kadar?'' sorusuna vatandaşlar tarafından gün içinde yanıt aranıyor. Sarı metale yoğun ilgi sürerken tüm piyasalarda ani iniş ve çıkış gözlemleniyor. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle yatırımlarını güvenli olarak görülen altına yapmak isteyenler canlı rakamları ve güncel gelişmeleri merak ediyor. Analistler tarafından bu hareketliliğin nedeni olarak dünyayı etkisi altına alan Corona virüs olduğu kaydedilirken gün içerisinde küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar "Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" şeklindeki sorularını internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki 16 Mayıs 2020 altın fiyatları bugün ne kadar? Tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? İşte 16 Mayıs altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 16 MAYIS

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Tüm dünya üzerinde tüm ülkelerdeki piyasaları etkisi altına alan salgın ile beraber yatırımcılar altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketlilikleri yakından takip ederken haberimizin devamından A Para ile güncel ve canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.

16 Mayıs 2020 Cumartesi canlı ve güncel altın fiyatları rakamlarını bu başlık altından takip edebilirsiniz.

İşte güncel ve canlı altın fiyatları…