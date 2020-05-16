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Son dakika haber: bugün ne kadar? 16 Mayıs tam, cumhuriyet, gram ve fiyatlarında son durum- Canlı rakamlar

son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından güncel olarak takip ediliyor. Ülkemizdeki salgın sürecinde negatif yönde ilerleyen döviz kuruna karşı tam, cumhuriyet, gram ve fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Yatırımcısının en güvenli limanı olarak görülen sarı metale yoğun ilgi sürerken canlı rakamlar ve uzman yorumları gelmeye devam ediyor. Uzmanlara göre altının şu ana kadar likidite ve teminat kapatma açısından önemli rol oynadığı ve uzun dönemde güvenli liman olarak hizmet etmesinin beklendiği kaydedildi. Buna göre; yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek ? bugün ne kadar? Canlı ve güncel altın fiyatları değişimlerini buradan takip edebilirsiniz. İşte 16 Mayıs bugün altın fiyatlarına ilişkin son dakika haberleri

Giriş Tarihi: 16.5.2020 09:52 Son Güncelleme: 16.5.2020 09:53 ABONE OL
Son dakika haber: Altın fiyatları bugün ne kadar? 16 Mayıs tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum- Canlı rakamlar

Hafta sonuna girmemizle birlikte son dakika haberleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Hem kişisel ihtiyaçlar hem birikim amacıyla alınan '' ?'' sorusuna vatandaşlar tarafından gün içinde yanıt aranıyor. Sarı metale yoğun ilgi sürerken tüm piyasalarda ani iniş ve çıkış gözlemleniyor. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle yatırımlarını güvenli olarak görülen altına yapmak isteyenler canlı rakamları ve güncel gelişmeleri merak ediyor. Analistler tarafından bu hareketliliğin nedeni olarak dünyayı etkisi altına alan Corona virüs olduğu kaydedilirken gün içerisinde küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar "Tam, yarım, çeyrek, fiyatları ne kadar, kaç TL?" şeklindeki sorularını internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki 16 Mayıs 2020 altın fiyatları bugün ne kadar? Tam, cumhuriyet, gram ve fiyatlarında son durum ne? İşte son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 16 MAYIS

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Tüm dünya üzerinde tüm ülkelerdeki piyasaları etkisi altına alan salgın ile beraber yatırımcılar altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketlilikleri yakından takip ederken haberimizin devamından A Para ile güncel ve canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.

16 Mayıs 2020 Cumartesi canlı ve güncel altın fiyatları rakamlarını bu başlık altından takip edebilirsiniz.

İşte güncel ve canlı altın fiyatları…

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Son dakika haber: Altın fiyatları bugün ne kadar? 16 Mayıs tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum- Canlı rakamlar
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