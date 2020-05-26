Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüyor! 26 Mayıs Bugün Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar? Uzmanlardan altın fiyatı yorumları!

Altın kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle konu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının da etkisiyle yükselişe geçen altın fiyatı bu hafta düşüşte seyrediyor. Altın fiyatları düşmesi nedeniyle vatandaşların merakı da artıyor. Özellikle bu alana yatırım yapmak isteyenler gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili son rakamları incelemeden kuyumculara gitmiyor. Altın düşer mi, altın yükselir mi sorusu da cevabını ararken, uzmanlardan konu hakkında önemli açıklamalar yapılıyor. İşte 26 Mayıs 2020 gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatları!

26 MAYIS ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın kurunda yaşanan hareketlilik bugün de devam ediyor. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatı bugünün de düşüşle seyrederken, özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ile ilgili güncel rakamlara ve uzmanlardan gelen yorumlara haberimizde yer verdik.

GRAM, BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATI SON DURUM

26 Mayıs 2020 gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatlarındaki anlık değişimlere ve güncel rakamlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar;