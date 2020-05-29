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SON DAKİKA HABERİ: ve dönemleri açıklandı!

Uzun bir süredir adaylar tarafından heyecanla beklenen askerlik yerleri bugün itibariyle E Devlet üzerinden açıklandı. Bilindiği üzere, corona virüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti. Askerlik şubeleri aracılığıyla başvuru işlemini gerçekleştiren adayların askerlik yerleri belli oldu. Askerlik yeri sorgulama işlemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, E Devlet askerlik celp yerleri nasıl sorgulanır? İşte

Giriş Tarihi: 29.5.2020 11:13 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Askerlik celp yerleri ve dönemleri açıklandı! Askerlik yerleri sorgulama ekranı

Coronavirüs salgını sebebiyle Nisan ve Mayıs celplerinde erteleme yapılmış, askerlik görevini tamamlayan erlerin de aynı şekilde terhisleri ertelenmişti. Karantina sürecini tamamlayan askerler birliklerinden terhis olurken normalleşme sürecinde atılan adımlar neticesinde Haziran ayında silah altına alınacak yükümlülerin askerlik yerleri, bugün yapılan açıklamayla birlikte belli oldu. Peki, E-devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

ASKERLİK CELP YERLERİ VE DÖNEMLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), askerlik yerlerini akşam saatlerinde paylaştı. Er adayları MSB resmi web sayfasının yanı sıra resmi sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Askerlik celp yerleri ve dönemleri açıklandı! Askerlik yerleri sorgulama ekranı
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