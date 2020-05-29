SON DAKİKA HABERİ: Askerlik celp yerleri ve dönemleri açıklandı! Askerlik yerleri sorgulama ekranı

Coronavirüs salgını sebebiyle Nisan ve Mayıs celplerinde erteleme yapılmış, askerlik görevini tamamlayan erlerin de aynı şekilde terhisleri ertelenmişti. Karantina sürecini tamamlayan askerler birliklerinden terhis olurken normalleşme sürecinde atılan adımlar neticesinde Haziran ayında silah altına alınacak yükümlülerin askerlik yerleri, bugün yapılan açıklamayla birlikte belli oldu. Peki, E-devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

ASKERLİK CELP YERLERİ VE DÖNEMLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), askerlik yerlerini akşam saatlerinde paylaştı. Er adayları MSB resmi web sayfasının yanı sıra resmi sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirildi.