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Havalimanlarında yeni dönem başlıyor! İlki 'na takdim edildi...

Türkiye, bugünden itibaren corona virüste kontrollü normalleşmeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen koruyucu sağlık tedbirleri konusunda gereklilikleri yerine getiren havalimanlarımızı da sertifikalandırmaya başlamış olduk. Bu kapsamda ilk "Havalimanı Salgın Sertifikası"nı ’na takdim ettik." dedi.

Giriş Tarihi: 1.6.2020 12:16 Son Güncelleme: 1.6.2020 12:26 ABONE OL
Havalimanlarında yeni dönem başlıyor! İlki İstanbul Havalimanı'na takdim edildi...

Havalimanlarında kontrollü normalleşmeye birlikte yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen koruyucu sağlık tedbirleri konusunda gereklilikleri yerine getiren havalimanlarımızı da sertifikalandırmaya başlamış olduk. Bu kapsamda ilk "Havalimanı Salgın Sertifikası"nı İstanbul Havalimanı'na takdim ettik." dedi.

Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Antalya ve Trabzon Havalimanları sertifikalandı. Süreç tüm havalimanlarımızı kapsayacak." ifadelerini kullandı.

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Havalimanlarında yeni dönem başlıyor! İlki İstanbul Havalimanı'na takdim edildi...
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