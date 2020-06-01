Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükselişte! 1 Haziran Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzmanlardan altın fiyatı yorumları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen altın fiyatı, bu haftaya yükselişle başladı. Özellikle gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum ve güncel rakamlar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Yatırımcıların yanı sıra düğün salonlarının da açılacak olması nedeniyle hediyelik olarak satın almak isteyen birçok kişi kuyumcuların yolunu tutuyor. Satın almadan önce ise güncel altın fiyatları bu başlık altından görüntüleyebilirsiniz. Öte yandan uzman yorumlarına göre altın düşer mi, artar mı sorusunun cevabı da ayrı bir merak konusu oldu. Peki, 1 Haziran 2020 altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

1 HAZİRAN BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yeni aya yükselişle başlayan gram altının fiyatı, yükseliş seyrinde ilerliyor.

GRAM, CUMHURİYET, BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATI

Gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatlarındaki anlık değişimi ve son durumu buradan öğrenebilirsiniz.

İşte altın fiyatlarındaki güncel rakamlar;