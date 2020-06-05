Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün 5 Haziran ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları SON DAKİKA! Altın fiyatlarında haftalardır süregelen hareketlilik araştırmalara da neden oluyor. Güncel fiyatları takip eden ve bu alana yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, gelişmeleri yakından takip ederken, düğün salonlarının yeniden açılacak olması hediyelik altın alımını arttırdı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Döviz kurlarının aksine daha güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altında şu sıralar oldukça ufak çaplı bir düşüş yaşanıyor. Bu durum gram, yarım, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarının takip edilmesine neden oluyor. Peki, 5 Haziran 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Uzmanlara göre altın fiyatları düşer mi, artar mı?

5 HAZİRAN 2020 ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı dün akşamı düşüş ile kapattı. Bugün sabah saatlerinden seyirde devam eden rakamların son değişimlerine buradan göz atabilirsiniz.

GRAM, CUMHURİYET, 22 AYAR BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATI

Yatırımcıların ve hediyelik olarak satın almak isteyenlerin en çok ilgi gösterdiği Özellikle gram, yarım, tam, cumhuriyet, bilezik ve çeyrek altın fiyatları güncel ve anlık rakamlar ile sabah.com.tr'de!

İşte güncel fiyatlar;