SON DAKİKA! Anadolu Jet'ten flaş duyuru: Yurt dışı uçuşları yarın başlıyor...

Türkiye corona virüs salgınında 'kontrollü normalleşme'ye geçmişken, havacılık alanında da yeni adımlar atılıyor. Buna göre yarından itibaren Anadolu Jet yurt dışı uçuşlarına başlıyor.

Anadolu Jet'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Yeniden Buluşuyoruz, Yurt Dışı Seferlerine 11 Haziran'dan İtibaren Başlıyoruz!



Biz de sizlerle seyahat etmeyi çok özledik. Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir yaşanan aksaklıkların ardından yeniden gökyüzü ile buluşuyoruz.

Salgın sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirler kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle birlikte 11 Haziran 2020* tarihinden itibaren yurt dışı uçuşlarımıza başlıyoruz. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarımız için hazırız!

✈️

Değerli Yolcularımız,



Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran'dan itibaren başlıyor!



Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.



🔎https://t.co/FBN1tGhP4x



#AnadoluJet pic.twitter.com/dq8wZk8hP5 — anadolujet (@anadolujet) June 10, 2020

11 Haziran'dan itibaren kademeli olarak artacak olan dış hat uçuşlarına ait tarife bilgilerimizi inceleyerek seyahat planlarınızı yapmaya hemen başlayabilirsiniz.

Seyahat engellerinin kalkması, otoritelerin vereceği izinler doğrultusunda yeniden planlanan güncel sefer bilgilerine alttaki tablodan ulaşabilirsiniz.