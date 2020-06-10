Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Anadolu Jet'ten flaş duyuru: Yurt dışı uçuşları yarın başlıyor...

! 'ten flaş duyuru: Yurt dışı uçuşları yarın başlıyor...

haberi... Corona virüs sonrası için de normalleşme adımlarını hayata geçiyor. Anadolu Jet'ten yapılan açıklamada "Salgın sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirler kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle birlikte 11 Haziran 2020 tarihinden itibaren yurt dışı uçuşlarımıza başlıyoruz." denildi.

Giriş Tarihi: 10.6.2020 15:21 Son Güncelleme: 10.6.2020 15:34 ABONE OL
SON DAKİKA! Anadolu Jet'ten flaş duyuru: Yurt dışı uçuşları yarın başlıyor...

Türkiye corona virüs salgınında 'kontrollü normalleşme'ye geçmişken, havacılık alanında da yeni adımlar atılıyor. Buna göre yarından itibaren Anadolu Jet yurt dışı uçuşlarına başlıyor.

Anadolu Jet'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Yeniden Buluşuyoruz, Yurt Dışı Seferlerine 11 Haziran'dan İtibaren Başlıyoruz!

Biz de sizlerle seyahat etmeyi çok özledik. Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir yaşanan aksaklıkların ardından yeniden gökyüzü ile buluşuyoruz.

Salgın sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirler kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamalarının esnetilmesiyle birlikte 11 Haziran 2020* tarihinden itibaren yurt dışı uçuşlarımıza başlıyoruz. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarımız için hazırız!

11 Haziran'dan itibaren kademeli olarak artacak olan dış hat uçuşlarına ait tarife bilgilerimizi inceleyerek seyahat planlarınızı yapmaya hemen başlayabilirsiniz.

Seyahat engellerinin kalkması, otoritelerin vereceği izinler doğrultusunda yeniden planlanan güncel sefer bilgilerine alttaki tablodan ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA: THY duyurdu! İngiltere medyası bunu konuşuyor...
Son dakika haberi: Bakan duyurdu! Yurtdışı uçak sefer tarihleri belli oldu
Türkiye'nin en değerli markası açıklandı! Bakın zirvede hangi şirket var?

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Anadolu Jet'ten flaş duyuru: Yurt dışı uçuşları yarın başlıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA