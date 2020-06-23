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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 23 Haziran Salı

haberi: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek , kaç TL? 23 Haziran Salı

gelişmeleri yakından takip edilirken piyasalardaki yükseliş nedeniyle canlı rakamlar bu noktada önemli oluyor. Zaman zaman inişli çıkışlı grafiğe sahip olması ve corona pandemisi nedeniyle ekonominin merkezi haline gelen sarı metale ilgi giderek artıyor. Hem kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hem de yatırım amacıyla kullanılan sarı metal için detaylı araştırmalar başladı. Bu bağlamda; bugün kaç TL oldu? 23 Haziran tam, yarım, gram ve çeyrek haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 23.6.2020 18:42 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 23 Haziran Salı

Birçok yatırımcı ve vatandaş tarafından her gün güncel olarak araştırılan gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci gününde altının inişli çıkışlı grafiği ile canlı rakamlarını öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Bugün; gram altın alış fiyatı 389,0 TL iken satış fiyatı ise 389,13 TL olarak belirlendi. Bu bağlamda; oldu? 23 Haziran cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek haberinin detayları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 23 HAZİRAN 2020

"Altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılan konular arasında yerini almaktadır. Özellikle ekonominin merkezinde yer alan sarı metal her zaman ilgi ve yoğun talep gören bir piyasaya sahiptir. Haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika haberinin ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 23 Haziran Salı

GRAM ALTIN

ALIŞ: 389,16
SATIŞ: 389,24

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 632,80
SATIŞ: 636,90

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Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 23 Haziran Salı

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.261,70
SATIŞ: 1.272,40

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.488,08
SATIŞ: 2.536,36

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.577,00
SATIŞ: 2.616,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.589,60
SATIŞ: 2.601,00

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Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 23 Haziran Salı
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Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 23 Haziran Salı
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