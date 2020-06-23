Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 23 Haziran Salı

Birçok yatırımcı ve vatandaş tarafından her gün güncel olarak araştırılan altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci gününde altının inişli çıkışlı grafiği ile canlı rakamlarını öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Bugün; gram altın alış fiyatı 389,0 TL iken satış fiyatı ise 389,13 TL olarak belirlendi. Bu bağlamda; altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Haziran cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları son dakika haberinin detayları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 23 HAZİRAN 2020

"Altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı güncel olarak araştırılan konular arasında yerini almaktadır. Özellikle ekonominin merkezinde yer alan sarı metal her zaman ilgi ve yoğun talep gören bir piyasaya sahiptir. Haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika haberinin ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.