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| Bakan Varank'tan açıklaması! Akıllı cihazlar arasında da yerini alacak...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , ile anlaşmasını duyurdu. Bakan Varank, "İmzalayacağımız protokolle PARDUS, Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılacak." dedi. Bakan Varank öte yandan PARDUS'un akıllı cihazlar arasında da yerini alacağını belirtti. Peki PARDUS nedir? İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 10:48 Son Güncelleme: 23.6.2020 11:02 ABONE OL
Son dakika | Bakan Varank'tan PARDUS açıklaması! Akıllı cihazlar arasında da yerini alacak...

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İmzalayacağımız protokolle PARDUS, Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılacak." açıklamasında bulunarak, yazılım ekosisteminin daha da ileriye taşınması için Türkiye Açık Kaynak Platformu kurulduğunu söyledi.

AKILLI CİHAZLAR ARASINDA DA YERİNİ ALACAK

Bakan Varank, "Yeni teknolojiler için Pardus sürümleri hazırlıyoruz. Pardus, masaüstü çözümleri yanında akıllı cihazlar arasında da yerini alacak." ifadelerini kullandı.

PARDUS NEDİR?

PARDUS, Debian GNU/Linux temelli Özgür ve Açık Kaynak kodlu bir işletim sistemidir. İnternet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmekte ve kurulabilmektedir. Kişisel veya kurumsal kullanımlar için Pardus'un rekabet edebilir ve sürdürülebilir bir işletim sistemi haline getirilmesi için TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde geliştirme ve idame çalışmaları devam ettirilmektedir.

Pardus'un, kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ'lerde kolay yaygınlaştırılabilmesi için kurumsal ihtiyaçları karşılayan Açık Kaynak kodlu alt projeleri bulunmaktadır. Lider Ahenk Merkezi Yönetim Sistemi, Engerek Kimlik Yönetim Sistemi, Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi, Etkileşimli Tahta Arayüz Projesi (ETAP) bunların başlıcalarıdır.

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Son dakika | Bakan Varank'tan PARDUS açıklaması! Akıllı cihazlar arasında da yerini alacak...
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