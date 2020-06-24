Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Haziran bugün ne kadar?

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların son dönemde en çok takip ettiği konular arasında altın fiyatları yer alıyor. Koronavirüs salgını, dünya piyasaları üzerinde ekonomik anlamda oldukça etkiliyor oluyor. Bu durumda altın fiyatları ve döviz kurları üzerinde hareketliliğe neden oluyor. Yaklaşık iki haftadır inişli çıkışlı bir grafik sergileyen altının gram fiyatı şu anda 390 lira civarında bulunuyor. Peki, 24 Haziran 2020 Çarşamba tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları rakamlar, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.