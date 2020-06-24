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son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Haziran bugün ne kadar?

ile ilgili dakika gelişmeleri ve anlık değimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgınının getirdiği ekonomik olumsuzluklar, döviz kurları ve altın fiyatları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Yaklaşık iki haftadır inişli çıkışlı bir grafik sergileyen altının gram fiyatı şu anda 390 lira civarında bulunuyor. Peki, 24 Haziran 2020 Çarşamba tam, yarım, ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 24.6.2020 18:50 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Haziran bugün ne kadar?

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların son dönemde en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını, dünya piyasaları üzerinde ekonomik anlamda oldukça etkiliyor oluyor. Bu durumda altın fiyatları ve döviz kurları üzerinde hareketliliğe neden oluyor. Yaklaşık iki haftadır inişli çıkışlı bir grafik sergileyen altının gram fiyatı şu anda 390 lira civarında bulunuyor. Peki, 24 Haziran 2020 Çarşamba tam, yarım, ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları rakamlar, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Haziran bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 389,85

SATIŞ: 389,93

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 633,30

SATIŞ: 637,40

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Haziran bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.262,70

SATIŞ: 1.273,20

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.488,08

SATIŞ: 2.536,36

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.577,00

SATIŞ: 2.616,00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.591,70

SATIŞ: 2.603,20

Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Haziran bugün ne kadar?
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Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Haziran bugün ne kadar?
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