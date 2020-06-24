Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 24 Haziran bugün ne kadar?

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların son dönemde en çok takip ettiği konular arasında altın fiyatları yer alıyor. Koronavirüs salgını, dünya piyasaları üzerinde ekonomik anlamda oldukça etkiliyor oluyor. Bu durumda altın fiyatları ve döviz kurları üzerinde hareketliliğe neden oluyor. Yaklaşık iki haftadır inişli çıkışlı bir grafik sergileyen altının gram fiyatı şu anda 390 lira civarında bulunuyor. Peki, 24 Haziran 2020 Çarşamba tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları rakamlar, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.
GRAM ALTIN
ALIŞ: 389,85
SATIŞ: 389,93
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 633,30
SATIŞ: 637,40
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.262,70
SATIŞ: 1.273,20
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.488,08
SATIŞ: 2.536,36
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.577,00
SATIŞ: 2.616,00
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.591,70
SATIŞ: 2.603,20