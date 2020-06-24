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Bakan Varank 'Türkiye'de ilk kez' diyerek duyurdu: Testi geçti!

Sanayi ve , beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip 'ün testi geçtiğini açıkladı. Bakanı Varank, "Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi" ifadelerini kullandı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 17:17 ABONE OL
Bakan Varank 'Türkiye'de ilk kez' diyerek duyurdu: Testi geçti!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beton delici mühimmat olarak tasarlanan ve harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün testi geçtiğini açıkladı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ ARDIŞIK DELİCİ TEKNOLOJİSİNE SAHİP CANLI MÜHİMMAT TEST EDİLDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından harp başlığı teknolojisine sahip SARB-83'ün test videosunu paylaştı. SARB-83'ün ilklere imza atarak testi geçtiğini açıklayan Varank, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti. Türkiye'de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün" dedi.

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Bakan Varank 'Türkiye'de ilk kez' diyerek duyurdu: Testi geçti!
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