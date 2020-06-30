Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün 30 Haziran ne kadar?

Haftanın açılış gününe yükseliş ile başlayan altın, bugün seyrini bir nebze de olsa aşağı indirdi. Bu süreçte hafta boyunca yaşanacak değişikliği yakından takip eden yatırımcımlar, altın fiyatları ile ilgili son dakika aratmalarında bulunuyor. Peki, 30 Haziran 2020 tarihi itibari ile altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı grafikler ile, tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 30 HAZİRAN GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

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