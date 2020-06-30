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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün 30 Haziran ne kadar?

Haberi: yükselecek mi düşecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün 30 Haziran ne kadar?

ile ilgili haberleri ve anlık değişimler küçük-büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını ile birlikte gelen ekonomik olumsuzluklar altının, yükselişe geçmesine neden olmuştu. Haftanın ilk gününe de yükseliş ile başlayan altının, bu süreci ne kadar sürdüreceği merak konusu oluyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, canlı tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, ile güncel grafikler...

Giriş Tarihi: 30.6.2020 14:33 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün 30 Haziran ne kadar?

Haftanın açılış gününe yükseliş ile başlayan altın, bugün seyrini bir nebze de olsa aşağı indirdi. Bu süreçte hafta boyunca yaşanacak değişikliği yakından takip eden yatırımcımlar, ile ilgili aratmalarında bulunuyor. Peki, 30 Haziran 2020 tarihi itibari ile altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı grafikler ile, tam, Cumhuriyet, Ata, yarım, !

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 30 HAZİRAN GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Güncel ve canlı altın fiyatlarını anbean haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz...

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün 30 Haziran ne kadar?

Ons

Alış: 1.770,29 $

Satış: 1.770,56 $

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Gram Altın

Alış: 390,08

Satış: 390,19

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün 30 Haziran ne kadar?

Çeyrek Altın

Alış: 631,50

Satış: 639,80

Yarım Altın

Alış: 1.263,20

Satış: 1.278,30

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Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün 30 Haziran ne kadar?

Tam Altın

Alış: 2.496,26

Satış: 2.544,34

Cumhuriyet Altını

Alış: 2.587,00

Satış: 2.626,00

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Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün 30 Haziran ne kadar?
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Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün 30 Haziran ne kadar?
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