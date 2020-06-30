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haberi | Bakan Albayrak duyurdu: Gülşen Hanım'ın mağduriyeti giderildi...

'da oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği parayı sobada saklayan , ısınmak için ateş yakınca tüm birikiminden olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir." dedi.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 16:22 Son Güncelleme: 30.6.2020 16:36 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan Albayrak duyurdu: Gülşen Hanım'ın mağduriyeti giderildi...

Son dakika haberi... Çankırı merkezde engelli annesi ile birlikte yaşayan ve gelen yardımlarla ailesine bakan Gülşen Hayta, dişinden tırnağından artırarak oğlunun eğitim masrafları için para biriktirdi. Biriktirdiği 15 bin TL'ni bir süredir yakmadığı sobasının kuzine kısmına saklayan Hayta, paraları burada unuttu.

BİRİKİMİNİ KURTARMAK İSTESE DE BAŞARILI OLAMADI

Annesinin üşüdüğünü söylemesi üzerine sobayı yakan Hayta, yemek ısıtmak için açtığı kuzinede tüm birikiminin kül olduğunu gördü. Büyük üzüntü yaşayan Gülşen Hayta, panikle elini sobanın içine sokarak paraları kurtarmak istese de başarılı olamadı

BAKAN ALBAYRAK: GÜLŞEN HANIM'IN MAĞDURİYETİNİ GİDERDİK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paralar yandı
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Son dakika haberi | Bakan Albayrak duyurdu: Gülşen Hanım'ın mağduriyeti giderildi...
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