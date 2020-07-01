Bakan Kasapoğlu yeni destek programını duyurdu! Başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında STK'ların projelerine, 35 milyon lira destek çağrısına başvuruların başladığını duyurdu.
Aradığınız destek bulundu;— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 1, 2020
En uzun yolculuklar bile, tek bir adımla başlar. Geleceğin mimarları gençlerimiz için atılan ilk adımları var gücümüzle desteklemeye devam ediyoruz.
Fikri olan bütün Sivil Toplum Kuruluşlarımızı bekliyoruz.
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