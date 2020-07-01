Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Kasapoğlu yeni destek programını duyurdu! Başvurular başladı

yeni destek programını duyurdu! Başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kapsamında 'ların projelerine, 35 milyon lira destek çağrısına başvuruların başladığını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 14:02 Son Güncelleme: 1.7.2020 14:20 ABONE OL
Bakan Kasapoğlu yeni destek programını duyurdu! Başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında STK'ların projelerine, 35 milyon lira destek çağrısına başvuruların başladığını duyurdu.

İstanbul Havalimanı'ndan bir ilk! Koronavirüs test merkezi kuruldu: 2 saatte sonuç verecek

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kasapoğlu yeni destek programını duyurdu! Başvurular başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA