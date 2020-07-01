Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Longoz Ormanları'ndaki kaçak yapılar yıkıldı

'ndaki kaçak yapılar yıkıldı

'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesindeki Milli Parkı ve orman sınırları içerisinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 12:09 ABONE OL
Longoz Ormanları'ndaki kaçak yapılar yıkıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesindeki Longoz Ormanları Milli Parkı ve orman sınırları içerisinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı. Longoz Ormanları Milli Parkı ve orman sınırları içerisinde kaçak olarak yapılan baraka ve ağıllar mahkeme kararıyla jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde yıkıldı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden yapılan açıklamada, kaçak olarak yapılan baraka ve ağılların boşaltılmasının ardından kesinleşen mahkeme kararı ile yıkıldığı ifade edilerek, bu tür yapılara artık izin verilmeyeceği kaydedildi. Yetkililer, Longoz Ormanları'nda denetimlerin artırılacağını söyledi.

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'na personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Longoz Ormanları'ndaki kaçak yapılar yıkıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA