SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'na personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı

Sondakika... Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı personel alımı için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS 2020/8 tercihleri sona ermişti. Sağlık sektöründe çalışmak isteyenlerin başvuruda bulunduğu tercih sonuçlarına ilişkin son dakika haberi geldi.

Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS-2020/8: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları, https://www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

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Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

3 BİN PERSONEL SÖZLEŞMELİ KADROLARA YERLEŞTİRİLDİ

Sonuçlara göre, 373'ü ortaöğretim, 606'sı ön lisans ve 2 bin 21'i lisans düzeyinde olmak üzere 3 bin personel Sağlık Bakanlığının sözleşmeli kadrolarına yerleştirildi.