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Hava savunma füzesi hizmete hazır!

T. C. Cumhurbaşkanlığı Başkanı , hava savunma füzesi olan 'un test atışlarının görüntülendiği bir mesaj yayınladı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma sisteminin yeni üyesi 'SUNGUR'un başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 11:48 Son Güncelleme: 1.7.2020 12:13 ABONE OL
Hava savunma füzesi SUNGUR hizmete hazır!

Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından "Bir sürprizimiz var, beklemede kalın geliyor" paylaşımında bulundu. Demir, 25 dakika sonra ise yeni paylaşım yaparak, başkanlık öncülüğünde, Roketsan'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma sisteminin yeni üyesi ''un, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır olduğunu duyurdu.

Hava savunma füzesi SUNGUR hizmete hazır!

Demir, "Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip. SUNGUR, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem" dedi.

"Sungur" TSK envanterine girmeye hazırlanıyor! Hava savunma ailesinin yeni üyesi | Video

Hava savunma füzesi SUNGUR hizmete hazır!

Test atışı esnasında BMC üretimi VURAN aracına entegre edilen Hava Savunma Füzesi'nin, dörtlü fırlatma lançeri tarafından kullanabildiği görüldü.

Hava savunma füzesi SUNGUR hizmete hazır!

Amerikan malı Stinger yerine Türk üretimi Sungur envantere girecek.

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Hava savunma füzesi SUNGUR hizmete hazır!
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