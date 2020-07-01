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haberi: bugün ne kadar? Canlı gram ve fiyatları son durum- 1 Temmuz

hareketliliği büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Corona virüsü salgını sebebiyle ani iniş çıkışlar ekonomik alanda etkisini sürdürüyor. Yatırımını bu yönde yapmak isteyen vatandaşlar altının canlı grafiğini yakından takip ediyor. Peki oldu? 1 Temmuz bugün tam, yarım, ata, gram ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları…

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları son durum- 1 Temmuz

Bir süredir ani iniş ve çıkışlar yaşayan gelişmeleri en önemli gündem maddesi oluyor. Konuyla ilgili küçük ve büyük yatırımcılar tarafından altın fiyatlarının davranış grafiği ile ilgili uzman yorumları merak ediliyor. En son 635,00 TL'den işlem görerek günü kapatmıştı. Peki oldu? 1 Temmuz tam, yarım, ata, ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 1 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarına ilişkin son dakika haberleri merak ediliyor. Haberimizde, 1 Temmuz Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından canlı rakamlara ve uzman yorumlarına ulaşabilirsiniz.

İşte canlı rakamlar

Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları son durum- 1 Temmuz

GRAM ALTIN

ALIŞ: 392,96

SATIŞ: 393,04

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 635,20

SATIŞ: 643,70

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları son durum- 1 Temmuz

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.494,00

SATIŞ: 2.542,03

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 2.586,00

Satış: 2.625,00

UZMAN YORUMLARI

A Para yayınına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatlarının seyrini değerlendirerek dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Hepimiz 2011'deki o altın hareketini yaşadık açıklaması yapan Karabulut, "Özellikle daha yüksek fiyatlama söylendiği zaman burada temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"RİSK VE GETİRİ İTİBARİYLE ALTINDA YÜZDE 50 YÜZDE 50 ŞANS VAR"

"Altında hangi şartlarda yukarıya doğru gideceğiz" diyen Karabulut, pandemide ikinci dalga ve ekonomilerin tekrar kapanacağı beklentisi hakim olursa fonların nakit ihtiyacı sebebiyle altındaki pozisyondan çıkış olabileceğini belirtti. "O yüzden ben altın tarafındaki hareketin temkinli olabileceğini ifade ediyorum" açıklamasını yapan uzman isim, risk ve getiri itibariyle altında yüzde 50 yüzde 50 şansın olduğunu vurguladı.

Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları son durum- 1 Temmuz
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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları son durum- 1 Temmuz
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