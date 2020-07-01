Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları son durum- 1 Temmuz

Bir süredir ani iniş ve çıkışlar yaşayan altın fiyatları son dakika gelişmeleri en önemli gündem maddesi oluyor. Konuyla ilgili küçük ve büyük yatırımcılar tarafından altın fiyatlarının davranış grafiği ile ilgili uzman yorumları merak ediliyor. En son çeyrek altın 635,00 TL'den işlem görerek günü kapatmıştı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Temmuz tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Altın fiyatlarına ilişkin son dakika haberleri merak ediliyor. Haberimizde, 1 Temmuz Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından canlı rakamlara ve uzman yorumlarına ulaşabilirsiniz.
İşte canlı rakamlar
ALIŞ: 392,96
SATIŞ: 393,04
ALIŞ: 635,20
SATIŞ: 643,70
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ALIŞ: 2.494,00
SATIŞ: 2.542,03
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 2.586,00
Satış: 2.625,00
A Para yayınına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatlarının seyrini değerlendirerek dikkat çekici açıklamalar yaptı.
Hepimiz 2011'deki o altın hareketini yaşadık açıklaması yapan Karabulut, "Özellikle daha yüksek fiyatlama söylendiği zaman burada temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
"Altında hangi şartlarda yukarıya doğru gideceğiz" diyen Karabulut, pandemide ikinci dalga ve ekonomilerin tekrar kapanacağı beklentisi hakim olursa fonların nakit ihtiyacı sebebiyle altındaki pozisyondan çıkış olabileceğini belirtti. "O yüzden ben altın tarafındaki hareketin temkinli olabileceğini ifade ediyorum" açıklamasını yapan uzman isim, risk ve getiri itibariyle altında yüzde 50 yüzde 50 şansın olduğunu vurguladı.