Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları son durum- 1 Temmuz

Bir süredir ani iniş ve çıkışlar yaşayan altın fiyatları son dakika gelişmeleri en önemli gündem maddesi oluyor. Konuyla ilgili küçük ve büyük yatırımcılar tarafından altın fiyatlarının davranış grafiği ile ilgili uzman yorumları merak ediliyor. En son çeyrek altın 635,00 TL'den işlem görerek günü kapatmıştı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Temmuz tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 1 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarına ilişkin son dakika haberleri merak ediliyor. Haberimizde, 1 Temmuz Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından canlı rakamlara ve uzman yorumlarına ulaşabilirsiniz.

İşte canlı rakamlar