Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Temmuz Perşembe

Son dakika haberi... Altın fiyatlarına ilişkin canlı ve güncel rakamlar araştırılırken bugün gram altın alış fiyatı 389,21 TL iken satış fiyatı ise 389,30 TL olarak işlem gördü. Sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer alan sarı metale ilgi giderek artarken özellikle corona virüsü süresince yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Ekonominin yapı taşlarından birini oluşturan altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 2 TEMMUZ 2020 CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR

Altın fiyatlarına ilişkin hareketlilik sürüyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle özellikle canlı rakamlar sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. İyi bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberinin detayları ile canlı rakamlar!