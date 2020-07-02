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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Temmuz Perşembe

haberi: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek oldu? 2 Temmuz Perşembe

gelişmeleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Özellikle corona pandemisi nedeniyle ekonominin en önemli merkezi haline gelen sarı metale ilgi giderek artıyor. Zaman zaman inişli çıkışlı değişen grafiğe sahip olması nedeniyle canlı rakamlar merak edilirken yatırımcılar ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kullananların sayısı da artıyor. Peki; bugün oldu? 2 Temmuz canlı rakamlar ile cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 2.7.2020 07:47 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Temmuz Perşembe

haberi... Altın fiyatlarına ilişkin canlı ve güncel rakamlar araştırılırken bugün gram altın alış fiyatı 389,21 TL iken satış fiyatı ise 389,30 TL olarak işlem gördü. Sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer alan sarı metale ilgi giderek artarken özellikle corona virüsü süresince yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Ekonominin yapı taşlarından birini oluşturan ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 2 TEMMUZ 2020 CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR

Altın fiyatlarına ilişkin hareketlilik sürüyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle özellikle canlı rakamlar sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. İyi bir yatırım aracı olarak bilinen oldu?

Son dakika haberinin detayları ile canlı rakamlar!

Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Temmuz Perşembe

GRAM ALTIN

ALIŞ: 389,31
SATIŞ: 389,40

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 630,90
SATIŞ: 639,40

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Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Temmuz Perşembe

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.261,70
SATIŞ: 1.277,20

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.493,98
SATIŞ: 2.542,38

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Temmuz Perşembe

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.597,40
SATIŞ: 2.610,90

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.583,00
SATIŞ: 2.622,00

Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Temmuz Perşembe
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Altın fiyatları son dakika haberi: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Temmuz Perşembe
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