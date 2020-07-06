Teröristler kaçacak delik bile bulamayacak! Göreve hazır hale geldi

Okumuş, SERT-82 projesinin de 2021 içinde önemli bir aşamaya geleceğini bildirdi.

"BİZ TESTE GİDERKEN, BİZE TESTE GELİNECEK"

Gürcan Okumuş, HABRAS ile Türkiye'nin Avrupa'daki örneklerinden daha gelişmiş, daha teknolojik ve daha fazla yeteneğe sahip bir test altyapısına kavuştuğuna dikkati çekerek, böylece yurt dışında katlanılan büyük maliyetlerin önüne geçilirken, stratejik mühimmatların bilgilerinin de ülkede kaldığını dile getirdi.

HABRAS'taki testlerin mühimmatla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Okumuş, "Ses hızının 2 katına kadar hızlandırma yapabildiğimiz bir altyapı. Burada çok farklı testler, bileşen testleri yapılabiliyor. Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında fırlatma koltuğu geliştirilmesi, paraşütlerle ilgili testler HABRAS'ta yapılabilecek." dedi.