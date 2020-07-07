Son Dakika Haberi: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, düşer mi artar mı? 7 Temmuz tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları uzman yorumları ile canlı rakamlar!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.615,00

SATIŞ: 2.655,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.627,70

SATIŞ: 2.640,40

UZMAN YORUMLARI

Rıdvan BAŞTÜRK

Özel Fon Yöneticisi

Gram altın 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor. Gram altının bu yükselişinde dolar kurundan destek almadığını, ons altındaki yükselişin gram altını desteklediğini söylememiz gerekiyor.

Gram altın fiyatını etkileyen iki dinamik var. Biri ons altın, diğeri ise dolar kuru. Dolar kuru 15 Haziran'dan bu yana 6.81-6.86 TL bandında sıkıştı. Bu sıkışma bir yerde yukarı veya aşağı kırılacaktır. Mevcut konjonktürü değerlendirdiğimizde orta-uzun vadeli görünümde yukarı potansiyel devam edebilir.

Ons altın ise piyasaların parlayan yıldızı. Mevcut durumda 1787 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Uzun zamandır yazdığımız ve söylediğimiz gibi; küresel faizlerin düşük olması, genişleyici politikalar ana resimde ons altını destekleyen unsurlar. Teknik olarak da 1765-1745 dolar gibi önemli desteklerin üzerinde kalmayı başarıyor. Bu nedenle pozitif görünüm sürebilir. Yukarıda ise önce psikolojik eşik olan 1800 dolar izlenmeli. Bu direnç de geçilirse 1820 dolar seviyeleri hedeflenebilir.