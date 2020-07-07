Son Dakika Haberi: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, düşer mi artar mı? 7 Temmuz tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları uzman yorumları ile canlı rakamlar!

Son dakika haberler... Yatırımcıların yön verme amacıyla vatandaşların ise kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kullandığı sarı metal pandemi sürecinde büyük bir yükseliş yaşadı. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle altın düşer mi artar mı sorusunun yanıtı merak edilirken canlı rakamlar takip edilmeye başlandı. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Temmuz tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları uzman yorumları ile canlı rakamlar! İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri...
Haberimizin devamından altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile canlı rakamlar ve uzman yorumlarına ulaşabilirsiniz.
7 Temmuz bugün altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 394,05
SATIŞ: 394,15
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 638,20
SATIŞ: 646,60
CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.276,40
SATIŞ: 1.291,60
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.524,44
SATIŞ: 2.573,42
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.615,00
SATIŞ: 2.655,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.627,70
SATIŞ: 2.640,40
UZMAN YORUMLARI
Rıdvan BAŞTÜRK
Özel Fon Yöneticisi
Gram altın 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor. Gram altının bu yükselişinde dolar kurundan destek almadığını, ons altındaki yükselişin gram altını desteklediğini söylememiz gerekiyor.
Gram altın fiyatını etkileyen iki dinamik var. Biri ons altın, diğeri ise dolar kuru. Dolar kuru 15 Haziran'dan bu yana 6.81-6.86 TL bandında sıkıştı. Bu sıkışma bir yerde yukarı veya aşağı kırılacaktır. Mevcut konjonktürü değerlendirdiğimizde orta-uzun vadeli görünümde yukarı potansiyel devam edebilir.
Ons altın ise piyasaların parlayan yıldızı. Mevcut durumda 1787 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Uzun zamandır yazdığımız ve söylediğimiz gibi; küresel faizlerin düşük olması, genişleyici politikalar ana resimde ons altını destekleyen unsurlar. Teknik olarak da 1765-1745 dolar gibi önemli desteklerin üzerinde kalmayı başarıyor. Bu nedenle pozitif görünüm sürebilir. Yukarıda ise önce psikolojik eşik olan 1800 dolar izlenmeli. Bu direnç de geçilirse 1820 dolar seviyeleri hedeflenebilir.
Gram altın özelinde ise, uzun süredir yukarı yönde potansiyel üzerinde durduk. Dönem dönem düşüşler olsa da bunun bir anlam ifade etmediğini ve düşüşlerin alım fırsatı vereceğinden bahsettik. Şimdi bu aşamada 395-400 TL bandını ön plana çıkarabiliriz. Burası teknik olarak önemli bir direnç bölgesi.
Hem dolar kurundaki sıkışma hem de ons altındaki seviyeler yakından takip edilmelidir. Bu nedenle kısa vadede 395-400 TL bölgesinden kar realizasyonları gelebilir. Ancak kar realizasyonlarının sınırlı kalmasını, düşüşlerin fırsat vermeye devam etmesini ve orta-uzun vade görünümün korunmasını bekliyorum. Geri çekilmelerde 388 TL ve 382 TL seviyeleri destek olarak izlenebilir.
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Ons altında temel ve teknik olarak tüm gelişmeler yukarı yönlü seyri destekliyor. Dolar bazında altın fiyatı dün 1780 dolar seviyesini yukarı yönde aşarak son zamanlarda gördüğü en yüksek seviyenin üzerine çıkmış oldu. Bugün değerli metalde işlemler 1784 dolar seviyesinden geçmekte… Ons altında işlem yapan yatırımcılar için mevcut yukarı yönlü pozisyonlar güçlü destek seviyeleri stop loss alınarak korunabilir.İlave uzun pozisyonlar için 1780 dolar seviyesinin üzerindeki inatçı seyirlerin sürmesi desteklenebilir. Ons altın için geri çekilmeler satış yönlü kullanılmaktan ziyade her geri çekilmenin alım fırsatı vermeye devam etmesini beklemekteyiz. Bunda en etkili konu başlıkları gerileyen faiz ortamının sürmesi, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri ve ABD'de artan vaka sayıları olarak gösterilebilir.