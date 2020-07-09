Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 9 Temmuz tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

Eylül 2011 tarihinden bu yana en yüksek seviyesine ulaşan gram altın; 8 Mayıs tarihinde 396, dün ise 401 TL'yi gördü. Altın fiyatlarındaki yükseliş sürerken altın yatırımı yapmak konusunda planları olanlar, konuyla ilgili son dakika haberleri, uzman yorumları ve güncel rakamları araştırmaya başladı. Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altındaki yükseliş için uzmanlar ne diyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 9 TEMMUZ CANLI GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI…

9 Temmuz 2020 Perşembe canlı gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları Türk Lirası cinsinden şöyle;