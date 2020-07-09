Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 9 Temmuz tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

Eylül 2011 tarihinden bu yana en yüksek seviyesine ulaşan gram altın; 8 Mayıs tarihinde 396, dün ise 401 TL'yi gördü. Altın fiyatlarındaki yükseliş sürerken altın yatırımı yapmak konusunda planları olanlar, konuyla ilgili son dakika haberleri, uzman yorumları ve güncel rakamları araştırmaya başladı. Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altındaki yükseliş için uzmanlar ne diyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 9 TEMMUZ CANLI GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI…
9 Temmuz 2020 Perşembe canlı gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları Türk Lirası cinsinden şöyle;
9 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gram altın bugün 398,90 TL'den alınırken 398,93 TL'den satılıyor. Düğün sezonu içerisinde bulunduğumuz yaz ayında gram altınlar çeyrek altın yerine hediyelik olarak da değerlendiriliyor.
GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altın ülkemizde en çok tercih edilen, hediyelik olarak armağan edilen ve yatırım amaçlı kullanılan altın çeşitleri arasında yer alıyor. Çeyrek altın bugün 645,80 TL'den alınırken 654,70 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN FİYATLARI
Yarım altın bugün 1.291,60 TL'den alınırken 1.307,80 TL'den satılıyor.
TAM ALTIN FİYATLARI
Tam altın fiyatlarında da artış söz konusu. Tam altın bugün 2.558,60 TL'den alınırken 2.608,23 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Cumhuriyet altını bugün 2.654,00 TL'den alınırken 2.690,00 TL'den satılıyor.
"ALTIN FİYATLARINDA YÖN YUKARI GÖRÜNÜYOR"
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Öztürk, A Para yayınında altın fiyatlarını değerlendirdi. Öztürk, reel faizin negatif tarafta olmasının altına talebi artırdığını belirterek, "Reel faizlerin negatif tarafta olması altının fırsat maliyeti olmadığını gösterir" dedi. Uzman isim, ABD-Çin arasındaki artan gerilimin, pandeminin getirdiği risklerin ve altın bazlı BYF'lere rekor girişin altındaki yükselişi desteklediğini ifade ederek, "Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor" dedi.
ALTINDA YÜKSELİŞ SON BULUR MU?
A Para yayınına katılan İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altını değerlendirdi. Özer, düşük faiz ortamı ve piyasa risklerinin sürmesiyle altındaki talebin arttığını ifade ederek, "Eğer aşı aktif bir şekilde kullanılmaya başlanırsa, bu altındaki yükselişi törpüleyecek bir etken olur" dedi. Uzman isim ayrıca altının bundan sonraki hedeflerini de açıkladı.