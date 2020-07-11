Pandemi parası sonuçları nasıl sorgulanır, ne zaman yatacak? 1000 TL Sosyal yardım pandemi parası başvurusu bitti mi, şartları nelerdir?

Koronavirüsü salgın sürecinde salgının ekonomik etkilerini en az seviyeye indirmek için ödenmeye başlanan 1000 TL sosyal yardım parası 3. faz ödemeleri devam ediyor. Pandemi sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlar e-Devlet ile sorgulama yapmak için 1000 TL sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını ve üçüncü faz başvuru işlemi adımlarını araştırıyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım pandemi parası sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar…

1000 TL PANDEMİ PARASI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU? 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen pandemi parası 3.faz ödemelerine ilişkin Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yapmış ve Faz 1 ve Faz 2 ödemelerinin ardından Faz 3'ün başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtirken bu açıklamalar ile birlikte 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları da halen alınmaya devam ediyor…