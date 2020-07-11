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sonuçları nasıl sorgulanır, ne zaman yatacak? 1000 TL pandemi parası başvurusu bitti mi, şartları nelerdir?

Koronavirüsünın ilk dönemlerinde başlatılan 1000 TL parası ödemeleri devam ediyor. 1. fazdan sonra yaşanan yoğunluk nedeniyle pandemi sosyal yardım desteği başvurusu e-Devlet üzerinden TC. kimlik no sırası ile yapılmaya başlandı. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır ve sorgulama adımları nelerdir? İşte Pandemi destek parası ödemesi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 11.7.2020 17:35 ABONE OL
Pandemi parası sonuçları nasıl sorgulanır, ne zaman yatacak? 1000 TL Sosyal yardım pandemi parası başvurusu bitti mi, şartları nelerdir?

Koronavirüsü salgın sürecinde salgının ekonomik etkilerini en az seviyeye indirmek için ödenmeye başlanan 1000 TL parası 3. faz ödemeleri devam ediyor. Pandemi sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlar e-Devlet ile sorgulama yapmak için 1000 TL sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını ve üçüncü faz başvuru işlemi adımlarını araştırıyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar…

1000 TL PANDEMİ PARASI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU? 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen pandemi parası 3.faz ödemelerine ilişkin Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yapmış ve Faz 1 ve Faz 2 ödemelerinin ardından Faz 3'ün başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtirken bu açıklamalar ile birlikte 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları da halen alınmaya devam ediyor…

Pandemi parası sonuçları nasıl sorgulanır, ne zaman yatacak? 1000 TL Sosyal yardım pandemi parası başvurusu bitti mi, şartları nelerdir?

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Pandemi sosyal destek başvuruları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek başvuruları e devlet üzerindeki form aracılığıyla gerçekleştiriliyor. T.C kimlik numarası ile yapılabilen pandemi yardımı başvuruları bir kaç adımda tamamlanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya dair yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.

PANDEMİ PARASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Pandemi desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.

Pandemi parası sonuçları nasıl sorgulanır, ne zaman yatacak? 1000 TL Sosyal yardım pandemi parası başvurusu bitti mi, şartları nelerdir?

1000 TL SOSYAL YARDIM PANDEMİ PARASI SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

üzerinden 1000 TL parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından " Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Pandemi parası sonuçları nasıl sorgulanır, ne zaman yatacak? 1000 TL Sosyal yardım pandemi parası başvurusu bitti mi, şartları nelerdir?

PANDEMİ PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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Pandemi parası sonuçları nasıl sorgulanır, ne zaman yatacak? 1000 TL Sosyal yardım pandemi parası başvurusu bitti mi, şartları nelerdir?
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