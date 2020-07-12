SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik! 12 Temmuz 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!

Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Altın düşecek mi yoksa yükselecek mi sorusuna yanıt arayan vatandaşlar uzman yorumları eşliğinde canlı rakamları takip ediyorlar. Çeyrek altın fiyatı yükseliş bandında seyrederken corona pandemisi nedeniyle sarı metale olan ilgi giderek artıyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Temmuz tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile son dakika haberinin detayları!

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İLE UZMAN YORUMLARI 12 TEMMUZ

Altın fiyatlarına ilişkin hareketlilik merak edilirken uzman yorumları ve canlı rakamlar da araştırılıyor. Haberimizin içerisinden güncel ve canlı rakamlara ulaşabilir, tüm detayları öğrenebilirsiniz.