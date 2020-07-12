SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik! 12 Temmuz 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!

Canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Altın düşecek mi yoksa yükselecek mi sorusuna yanıt arayan vatandaşlar uzman yorumları eşliğinde canlı rakamları takip ediyorlar. Çeyrek altın fiyatı yükseliş bandında seyrederken corona pandemisi nedeniyle sarı metale olan ilgi giderek artıyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Temmuz tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile son dakika haberinin detayları!
Altın fiyatlarına ilişkin hareketlilik merak edilirken uzman yorumları ve canlı rakamlar da araştırılıyor. Haberimizin içerisinden güncel ve canlı rakamlara ulaşabilir, tüm detayları öğrenebilirsiniz.
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.663,30
SATIŞ: 2.673,70
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.650,00
SATIŞ: 2.690,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.556,69
SATIŞ: 2.606,29
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.293,70
SATIŞ: 1.307,80
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 646,90
SATIŞ: 654,70
GRAM ALTIN
ALIŞ: 396,55
SATIŞ: 396,96
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UZMAN YORUMLARI
Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatlarını değerlendirdi. Çiçek, pandemiye dair risk ortamının sürmesi ve merkez bankalarının düşük faiz politikasının altına yaradığını savunarak, "Altın yeni bir rekor seviyeye imza atabilir" dedi.
"Zirvenin üzerinde bir yerlere gitmeyi düşünmek için altındaki ana hikaye nedir?" sorusuna, Çiçek iki unsura dikkat çekerek yanıt verdi.
Birinci unsurun pandemiye dair risk ortamı olduğunu belirten Çiçek, özellikle aşının bulunmasına kadar bu ortamın devam edeceğini vurguladı.
İkinci unsuru ise merkez bankalarının faizleri reel olarak negatife çekmesi olarak açıklayan uzman isim, "Bundan dolayı yatırımcılar bir faiz getirisi elde edemiyorlar" dedi.
Tüm bunların dışında yatırımcıların temettü beklentisiyle hisse senedine yöneldiğini belirten Çiçek, "Ancak şirketlerin elde edemedikleri karlar doğrultusunda bir temettü veremeyecek ve bir yerden sonra hisse senedi tarafında riskler fiyatlanmaya başlayacak" dedi.
Altın için bunların söylenmeyeceğini açıklayan Çiçek, "Çünkü risklerin fiyatlanması altın tarafında güvenli liman olma özelliğini ortaya çıkaracaktır" dedi.
Uzman isim, "Altın yükselişinin bir parça daha sürebileceğini söyleyebiliriz, hatta 1930 doları aşarak ons tarafında yeni bir rekor seviyeye imza atabilir" dedi
6 uzman altın fiyatlarını mercek altına alırken, fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeleri açıklayarak kritik gördükleri destek-direnç seviyelerini bildirdiler.
ÜNLÜ & CO/DAHA TARAFINDAN HAZIRLANAN ANALİZ:
"ALTIN ABD'de günlük korona virüs vaka sayısının 60 bini, toplam vaka sayısının ise 3 milyonu geçmesi ile yatırımcılar güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda altının ons fiyatı 1800 dolar civarında tutunmaya devam ederken kısa vadeli direnç olarak gördüğümüz 1820 dolar aşılabilmiş değil. Altının bu seviyede zorlanması muhtemel olmakla birlikte vaka sayılarının yüksek seyrini koruması durumunda 1820 dolar ciddi bir direnç olmaktan çıkabilir. Kaldı ki CFTC vadeli işlem pozisyonlarında da önemli bir çözülme görmüyoruz."
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER TARAFINDAN HAZIRLANAN ALTIN ANALİZİ:
"XAU/USD: Dünü %0,3 düşüşle kapatan değerli madende DXY endeksindeki toparlanma ile birlikte bugün satış baskısı gözlenmekte. Teknik olarak, aşağı yönlü hareketlerde 1.790 ve 1.770 seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1.812 ve sonrasında 1.830 seviyesi direnç olabilir."
MEKSA YATIRIM TARAFINDAN HAZIRLANAN ALTIN ANALİZİ:
"XAUUSD Direnç seviyelerinde kar satışlarıyla karşılaştı. İlk destek 1.795-1.791 olarak görülüyor. Sonraki destekler ise 1.779 ve 1.773 seviyelerinde. İlk dirençler ise 1.805 ve 1.815-1.818 seviyelerinde. Sonraki dirençler 1.825-1.830 seviyelerinde. Kar satışlarına rağmen çıkış trendi korunuyor.
ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER TARAFINDAN HAZIRLANAN ALTIN ANALİZİ:
"XAUUSD… Dolardaki Güçlenmeye Bağlı Olarak 1800 $ Seviyesinin Altına Geriledi… Küresel ekonomiye ilişkin endişeler, ABD ve Çin arasında süregelen ticaret gerilim, merkez bankalarının genişlemeci para politikaları altın fiyatlarına yukarı yönlü destek sağlıyor. Yeni işlem gününde dolardaki güçlenmeye bağlı olarak 1,800 $ seviyesinin altına gerileyen altının ons fiyatının global likidite bolluğundan beslenmeye devam etmesi beklenebilir.
İNTEGRAL YATIRIM MENKUL TARAFINDAN HAZIRLANAN ANALİZ:
"Altın 1800$ altına doğru gevşemeye başladı Ons altın için 1800$ üzeri seyir sürüyor. Riskler aynı zaman zaman piyasalar normale dönmeye çalışırken, bu durum altının da gevşemesine neden oluyor. Bugün için ABD verileri bulunuyor ancak etki sınırlı olabilir. Altın için virüsün seyri ve borsaların durumunun daha kritik olacağını düşünüyoruz. Teknik Analiz: Ons altında 1800$ seviyesi destek seviyesinin altında seyrediyor. Bu desteğin altına doğru hareketler görülse bile kalıcı olamadığı sürece düşüşte sınırlı olabilir. Yukarıda 1805$ ve 1812$ dirençleri izlenebilir. Destekler: 1795 / 1792 / 1788 Dirençler: 1800 / 1802 / 1807"
İNFO YATIRIM FX TARAFINDAN HAZIRLANAN ALTIN ANALİZİ:
"Altın Hafta içerisinde 1,800 doların üzerine çıkan altın fiyatları bu seviyenin üzerinde tutunmayı başardı. Küresel bazda piyasaların ekonomilere yönelik endişelerinin artmaya devam etmesi ve risk iştahının azalması güvenli limanlara talebi artırıyor. Artan talep ile birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanıyor. Diğer yandan piyasalar Cleveland Fed Başkanı Mester'ın açıklamalarını takip etti. Mester koronavirüsün Amerika'da yeniden yayılmakta olduğuna ilişkin son verilerin, gerçekleşmekte olan ekonomik toparlanmaya yönelik ilave aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtti. Bu açıklama da altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeleri destekledi. Diğer yandan ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs aşısının yakın zamanda duyurulacağını inandığına yönelik açıklaması aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Piyasalar gün içerisinde Amerika'dan gelecek olan ÜFE verisini takip edecek. Veri TSİ 15:30'da açıklanacak. Veri ile birlikte küresel bazda hareketlilik artacaktır. XAUUSD grafiğini haftanın son işlem gününde teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1818.63 – 1829.93 – 1840.30 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1797.80 – 1789.75 – 1776.00 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir."