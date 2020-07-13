Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, hesaplara yatacak? Bakan Selçuk bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini açıkladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, dini bayramlardan önce emeklilere verilen bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre 1000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi, 17-29 Temmuz tarihleri arasında emeklilerin hesabına yatacak. SSK'lı emekliler 17-26 Temmuz tarihleri arasında, BAĞKUR'lu emekliler ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık maaş ödeme günlerinde emekli ikramiyelerini alabilecekler.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.

Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.