Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek, hesaplara yatacak? Bakan Selçuk bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini açıkladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, dini bayramlardan önce emeklilere verilen bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre 1000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi, 17-29 Temmuz tarihleri arasında emeklilerin hesabına yatacak. SSK'lı emekliler 17-26 Temmuz tarihleri arasında, BAĞKUR'lu emekliler ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık maaş ödeme günlerinde emekli ikramiyelerini alabilecekler.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.
Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.
Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020
Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
Son dakika: Emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu! Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? | Video