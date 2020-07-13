SON DAKİKA: 13 Temmuz altın fiyatları rekor seviyede! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Son dakika haberleri... Canlı altın fiyatları, haftanın ilk gününden rekora koşuyor! Altının gram fiyatı, geçtiğimiz hafta yaşadığı yükselişe paralel olarak 399 lira seviyesinden işlem görüyor. Koronavirüsü salgını nedeni ile altın fiyatları da son yılların zirvesine geldi. Özellikle, son üç aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün ise gram altın fiyatı 399 lirayı test ederken çeyrek fiyatı ise 648 lira bandında bulunuyor.

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 13 TEMMUZ

Yaşanan bu hareketliliğin ardından, 'Gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Temmuz ayı ortasına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 13 Temmuz 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz