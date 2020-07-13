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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: 13 Temmuz altın fiyatları rekor seviyede! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

SON DAKİKA: 13 Temmuz rekor seviyede! Gram, yarım, tam ve fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişte olan canlı , haftanın ilk gününde de rekor seviyede. Bu doğrultuda, gram yaşadığı yükseliş neticesinde 399 lira bandında seyrediyor. Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik de yükseliş içerisinde. Peki, 13 Temmuz canlı gram, yarım, cumhuriyet ve fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? Altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi, şu an alınır mı? İşte, son dakika uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün...

Giriş Tarihi: 13.7.2020 15:15 Son Güncelleme: 13.7.2020 15:15 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün rekor seviyede! 13 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Son dakika haberleri... Canlı , haftanın ilk gününden rekora koşuyor! Altının gram fiyatı, geçtiğimiz hafta yaşadığı yükselişe paralel olarak 399 lira seviyesinden işlem görüyor. Koronavirüsü salgını nedeni ile da son yılların zirvesine geldi. Özellikle, son üç aydır yüksek olan gram ve fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün ise fiyatı 399 lirayı test ederken çeyrek fiyatı ise 648 lira bandında bulunuyor.

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 13 TEMMUZ

Yaşanan bu hareketliliğin ardından, 'Gram ve çeyrek bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Temmuz ayı ortasına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 13 Temmuz 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün rekor seviyede! 13 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

  • Alış: 2.673,10
  • Satış: 2.681,50

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.657,00
  • Satış: 2.697,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün rekor seviyede! 13 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.297,50
  • Satış: 1.311,40

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün rekor seviyede! 13 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

GRAM ALTIN

  • Alış: 399,10
  • Satış: 399,10

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün rekor seviyede! 13 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 648,60
  • Satış: 656,50

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.563,66
  • Satış: 2.613,01

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün rekor seviyede! 13 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

29 Kasım 2018 tarihinde 202,2 liraya kadar çekilen altının gram fiyatı bu tarihten itibaren yükseliş trendi içerisine girdi. Bu tarihten itibaren kademe kademe yükselişini sürdüren gram altın, 2019 Mayıs ayında 250 lirayı aşarak yatırımcısına yaklaşık 6 aylık dilimde yüzde 25 kazanç getirdi.

27 Ağustos 2019 tarihinde 290 lirayı test eden gram altın, bu tarihten itibaren bir gevşeme hareketi gösterdi. Aralık ayıyla beraber gram altın ons tarafındaki artışlardan bulduğu destekle Çin'in Wuhan eyaletinde başlayan koronavirüsün salgının baş göstermesiyle tekrar yükseliş trendi içerisine girdi.

Salgının dalga dalga önce Avrupa ve İran ardından diğer ülkelere yayılması ve en son dünyanın en büyük ekonomilerinde ABD'de çok yıkıcı etki göstererek yayılması riskten kaçmak isteyen yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı.

Pandemi süreciyle ekonomiler ve küresel piyasaların yaşadığı sıkıntılar nedeniyle, hükümetlerin teşvikleriyle merkez bankalarının düşük faiz politikası ve varlık alımları ile desteklenince piyasalarda benzeri görülmemiş bir likidite oluştu.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün rekor seviyede! 13 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Güvenli liman etiketine sahip altın, reel faiz getirisinin düşmesi ve döviz tarafındaki volatilitenin azalmasıyla hem ons tarafında hem gram tarafında hisse senetleriyle birlikte en çok talep gören yatırım aracı olmayı başardı.

401 LİRA İLE TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte piyasada altına bir satış dalgası gelir mi sorularına yanıt arandı. Geçen hafta altının onsunun 1818 dolar ile 9 yıllık zirvesini görmesinin ardından bu durum yurt içinde gram altına da olumlu yansıdı.

Gram altın 401 lirayı aşarak tarihi zirvesini gördü. Geçen hafta da gram altın yüzde 2'ye yakın değer kazanarak yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başardı.

ALTIN GEÇEN HAFTA YÜZDE 2'YE YAKIN KAZANDIRDI

Geçen hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı %1,79 oranında artarak 399 liraya, Cumhuriyet altını %1,81 oranında artarak 2650 liraya yükseldi. Çeyrek altında ise satış fiyatı 647 lirayı gördü.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün rekor seviyede! 13 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Yeni haftada yatırımcılar, altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ederken, analistlerin geneli altın fiyatlarındaki yükselişin orta-uzun vadede trendini koruyacağı yönünde birleşti.

YATIRIMCILAR BURADAN DA ALINIR MI SORUSUNA YANIT ARIYOR

A Para'da yayına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy, büyük küçük demeden Türk halkının en çok tercih ettiği yatırım aracı altını değerlendirdi. Paksoy yukarı yönlü trendin çok güçlü olduğunu vurgulayarak, "Virüs olmadan da altını zaten yukarı yönlü görüyorduk. Benim beklentim birkaç senedir altında geri çekilmeler alım fırsatı şeklinde" dedi.

Paksoy, virüs endişeleri masada kaldıkça altının güvenli liman gömleğini kullanmayı sürdüreceğinin altını çizerek, "Sadece oda yok. ABD-Çin gerginliği var. Jeopolitik risk başlıkları var. Küresel iklim değişikliklerinin getirdiği riskler var

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün rekor seviyede! 13 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Yani çoklu bir senaryo içinde virüs olmadan da altını yukarı yönlü görüyorduk. Goldman Sachs, Merrill Lynch, CITI olsun daha öncede 2000 dolar ve üzeri yorumlar yapıyorlardı. Şimdi virüs etkisiyle bu rasyonel bir analiz haline geldi" dedi.

"GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATIDIR"

Uzman isim, "Benim de beklentim birkaç senedir hep söylüyorum. Geri çekilmeler alım fırsatıdır. Altın muhakkak portföylerde olmalıdır" dedi.

1850 doların geçilmesi durumda ons altında hızla 1921 dolarla çanak tamamlanmaya gidileceğini savunan Paksoy, "1800 altında aşırı alımdan dolayı bir düzeltme ihtiyacı doğarsa virüsteki olum senaryoyla 1775-1765 dolaylarına bakmak gerekir" dedi.

Gram altında ise 400-405 lira seviyelerinin tepe olarak bir müddet kalabileceğini belirten Paksoy, "Ons altındaki düzeltme anlamlı olmayınca gram altında alım için rasyonel bir alan oluşmuyor" dedi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün rekor seviyede! 13 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

"350-380 LİRA BÖLGESİ ALIM İÇİN RASYONEL"

Paksoy, 400 liranın altında 350-380 lira bölgesinin alım için daha rasyonel olarak tanımlayarak, "Şuana kadar altın almamış yatırımcılar buralardan değil ama düzeltmelerden sonra altın alması daha rasyonel" dedi.

İşte Paksoy'un A Para'daki o açıklamaları:

"ALTINDA AŞAĞI YÖNLÜ TREND BEKLENMİYOR"

A Para'da altın fiyatlarını yorumlayan bir başka isim Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen oldu. Ergezen, riskten kaçış algısının sürdüğünün altını çizerek, "Altında aşağı yönlü trend beklenmiyor" dedi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün rekor seviyede! 13 Temmuz gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Salgındaki hasta sayısındaki artışların altın fiyatının tekrar yukarı yönlü atak yapmasına neden olduğunu belirten Ergezen, "Kısa vadede riskten kaçınma güdüsüyle altın talebi sürecek. 1792 dolar seviyesi burada önemli. Bu seviyesinin üzerinde yükseliş sürer" dedi.

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SON DAKİKA: 13 Temmuz altın fiyatları rekor seviyede! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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