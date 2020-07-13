Son dakika haberleri: Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

UZMAN YORUMLARI

Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatlarını değerlendirdi. Çiçek, pandemiye dair risk ortamının sürmesi ve merkez bankalarının düşük faiz politikasının altına yaradığını savunarak, "Altın yeni bir rekor seviyeye imza atabilir" dedi.

"Zirvenin üzerinde bir yerlere gitmeyi düşünmek için altındaki ana hikaye nedir?" sorusuna, Çiçek iki unsura dikkat çekerek yanıt verdi.

Birinci unsurun pandemiye dair risk ortamı olduğunu belirten Çiçek, özellikle aşının bulunmasına kadar bu ortamın devam edeceğini vurguladı.

İkinci unsuru ise merkez bankalarının faizleri reel olarak negatife çekmesi olarak açıklayan uzman isim, "Bundan dolayı yatırımcılar bir faiz getirisi elde edemiyorlar" dedi.

Tüm bunların dışında yatırımcıların temettü beklentisiyle hisse senedine yöneldiğini belirten Çiçek, "Ancak şirketlerin elde edemedikleri karlar doğrultusunda bir temettü veremeyecek ve bir yerden sonra hisse senedi tarafında riskler fiyatlanmaya başlayacak" dedi.

Altın için bunların söylenmeyeceğini açıklayan Çiçek, "Çünkü risklerin fiyatlanması altın tarafında güvenli liman olma özelliğini ortaya çıkaracaktır" dedi.

Uzman isim, "Altın yükselişinin bir parça daha sürebileceğini söyleyebiliriz, hatta 1930 doları aşarak ons tarafında yeni bir rekor seviyeye imza atabilir" dedi

6 uzman altın fiyatlarını mercek altına alırken, fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeleri açıklayarak kritik gördükleri destek-direnç seviyelerini bildirdiler.