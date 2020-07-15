Altın fiyatları son dakika haberi: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam yarım ve çeyrek altın fiyatları 15 Temmuz bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Geçen hafta altının ons fiyatının 1818 dolar ile 9 yıllık zirvesine ulaşırken, altının gram fiyatı 401 lira ile tarihi zirvesine gitti. Son günlerde ufak çaplı düşüş yaşayan altının gram fiyatının nasıl bir yön izleyeceği ekonomi piyasalarını takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, altın düşecek mi yükselecek mi? İşte 15 Temmuz gram, tam yarım ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 15 TEMMUZ

Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.