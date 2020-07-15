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haberi: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam yarım ve çeyrek altın fiyatları 15 Temmuz bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler ve uzman yorumları küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta altının gram fiyatı, 401 lira ile tarihin zirvesinde yer alırken, sabah saatlerinden itibaren güncel fiyatlar araştırılıyor. Bu noktada sabah saatlerine düşüş ile başlayan altın düşecek mi, yükselecek mi? sorusu merak konusu oluyor. Peki, gram, tam yarım ve çeyrek altın fiyatları 15 Temmuz bugün ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları

Giriş Tarihi: 15.7.2020 07:53 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam yarım ve çeyrek altın fiyatları 15 Temmuz bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri ve anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Geçen hafta altının ons fiyatının 1818 dolar ile 9 yıllık zirvesine ulaşırken, altının gram fiyatı 401 lira ile tarihi zirvesine gitti. Son günlerde ufak çaplı düşüş yaşayan altının gram fiyatının nasıl bir yön izleyeceği ekonomi piyasalarını takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, altın düşecek mi yükselecek mi? İşte 15 Temmuz gram, tam yarım ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 15 TEMMUZ

Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika haberi: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam yarım ve çeyrek altın fiyatları 15 Temmuz bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 2.672,20

Satış: 2.684,80

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.645,00

Satış: 2.685,00

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Altın fiyatları son dakika haberi: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam yarım ve çeyrek altın fiyatları 15 Temmuz bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

Alış: 1.297,40

Satış: 1.313,60

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika haberi: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam yarım ve çeyrek altın fiyatları 15 Temmuz bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 399,00

Satış: 399,10

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika haberi: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam yarım ve çeyrek altın fiyatları 15 Temmuz bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 648,70

Satış: 657,60

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Altın fiyatları son dakika haberi: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam yarım ve çeyrek altın fiyatları 15 Temmuz bugün ne kadar?
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Altın fiyatları son dakika haberi: Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram, tam yarım ve çeyrek altın fiyatları 15 Temmuz bugün ne kadar?
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