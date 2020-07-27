Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 27 Temmuz bugün ne kadar?

UZMANLAR ALTIN FİYATLARINI YORUMLADI

Şeker Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:

"Bu haftaya da alıcılı başlayan altın 1944'ü görerek tarihi rekorunu kırdı. ABD-Çin geriliminin artarak devam etmesi altına olan talebi daha da artırıyor. 1944 seviyesinin ilk direnç olarak izleneceği altında bu alımlar devam ederse 1965 ikinci direnç olarak belirlenebilir. Satışların başlaması halinde ise sırasıyla 1900 ve 1875 destekleri test edilmek istenebilir."

Alan Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:

"XAUUSD… Altının Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı… Koronavirüs salgını ekonomik büyüme kaynaklı endişeleri canlı tutarken güvenli varlık talebine destek oluyor. Alternatif getirilerdeki düşüş, global bazda zayıflayan dolar ve ABD Çin gerilimi altının ons fiyatına destek sağlıyor. 1,944 $ seviyesini test eden altının ons fiyatı bir miktar gerilerken 1,934 $ seviyelerinde işlem görüyor.