Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 27 Temmuz bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik etkiler altın fiyatları üzerindeki artışın başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Peki, gram ve çeyrek altın 27 Temmuz bugün ne kadar?
Güncel ve canlı altın fiyatlarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, apara sayfası üzerinden görüntüleyebilirsiniz…
ATA ALTIN
Alış: 2.887,70
Satış: 2.911,20
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CUMHURİYET ALTIN
Alış: 2.868,00
Satış: 2.911,00
ÇEYREK ALTIN
Alış: 702,60
Satış: 710,90
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TAM ALTIN
Alış: 2.766,64
Satış: 2.820,24
UZMANLAR ALTIN FİYATLARINI YORUMLADI
Şeker Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:
"Bu haftaya da alıcılı başlayan altın 1944'ü görerek tarihi rekorunu kırdı. ABD-Çin geriliminin artarak devam etmesi altına olan talebi daha da artırıyor. 1944 seviyesinin ilk direnç olarak izleneceği altında bu alımlar devam ederse 1965 ikinci direnç olarak belirlenebilir. Satışların başlaması halinde ise sırasıyla 1900 ve 1875 destekleri test edilmek istenebilir."
Alan Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Altın Analizi:
"XAUUSD… Altının Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı… Koronavirüs salgını ekonomik büyüme kaynaklı endişeleri canlı tutarken güvenli varlık talebine destek oluyor. Alternatif getirilerdeki düşüş, global bazda zayıflayan dolar ve ABD Çin gerilimi altının ons fiyatına destek sağlıyor. 1,944 $ seviyesini test eden altının ons fiyatı bir miktar gerilerken 1,934 $ seviyelerinde işlem görüyor.
"ZAMAN ZAMAN KAR SATIŞLARININ GELMESİ GEREKİYOR"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendirirken yatırımcılar için kritik açıklamalar yaptı. Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen gelişmeleri yorumladı. Memiş, "Hadi 2000 doları gördük. Hadi 2020 doları gördük. Peki bu kadar hızlı yükselişten sonra bu altın fiyatları nereye gidecek? Bu altın fiyatları düzeltme hareketi yapmadan, bu altın fiyatları kar satışları yapmadan ya da bu ülkeler bu altınları satmadan nasıl ekonomilerini sürdürecek. Bana mantıklı gelmiyor" dedi.
Uzman isim Memiş, kredi alarak bile altına girenlerin olduğunu belirterek "Piyasa yatırımcıların kazanacağı bir piyasaysa mutlaka kar satışlarının da gelmesi gerekiyor" dedi