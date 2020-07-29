Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri! 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından daha yakından takip edilmeye başlandı. Türkiye'de 12 milyondan fazla emekli 2020 bayram ikramiyesi için geri sayıma başladı. Emekli maaşının yanında bayram ikramiyesi ödemeleri de kurban bayramı öncesinde tamamlanmış olacak. Peki emekli bayram ikramiyesi hangi tarih aralıklarında hesaplara yatacak? Bu başlık altında emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyez hakkında merak edilen bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ HESAPLARA YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…