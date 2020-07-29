Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri! 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından daha yakından takip edilmeye başlandı. Türkiye'de 12 milyondan fazla emekli 2020 bayram ikramiyesi için geri sayıma başladı. Emekli maaşının yanında bayram ikramiyesi ödemeleri de kurban bayramı öncesinde tamamlanmış olacak. Peki emekli bayram ikramiyesi hangi tarih aralıklarında hesaplara yatacak? Bu başlık altında emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyez hakkında merak edilen bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.
İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.
Emekli aylıkları, tahsis numarası son rakamına göre yatacak. Buna göre; son rakamı 9 olanlar 17'sinde, son rakamı 7 olanlara 18'inde, son rakamı 5 olanlar 19'unda, son rakamı 3 olan 20'sinde, son rakamı 1 olanlar 21'inde, son rakamı 8 olanlar 22'sinde, son rakamı 6 olanlar 23'ünde, sonra rakamı 4 olanra 24'ünde, son rakamı 2 olanlar 25'inde ve son rakamı 0 olan 26'sında maaşlarını alabilecek.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ HANGİ GÜN İKRAMİYE ALACAK?
Bağ-Kur emeklileri, son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25'inde, son rakamı 3 ve 1 olanlar 26'sında, sonra rakamı 8 ve 6 olanlar 24'ünde ve son rakımı 2 ile 0 olanlar 28'inde maaşları alabilecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ KAÇ PARA?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.