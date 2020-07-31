Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları 31 Temmuz bugün ne kadar?

Koronavirüs salgını ekonomik anlamda hareketliliği de beraberinde getirdi. Hal böyle olunca döviz kurları ve altın fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Altına olan ilgi küçük ve büyük yatırımcılar ile de sınırlı değil. Çeşitli ihtiyaçları doğrultusunda altın alım satımı yapacak kişiler de altın fiyatları düşer mi, altın daha da artacak mı sorusunun yanıtı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel ve canlı gram, tam, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları…
Özellikle canlı rakamlar ve uzman yorumları vatandaşların gündeminde yer alırken alış ve satış fiyatlarındaki değişen grafik ise ilgi çekiyor. Haberimizin içerisinden uzman yorumları ile canlı rakamlarla altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.
ALIŞ: 2.991,60
SATIŞ: 3.043,20
CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
ALIŞ: 2.974,00
SATIŞ: 3.019,00
ALIŞ: 2.870,79
SATIŞ: 2.926,38
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ALIŞ: 1.452,10
SATIŞ: 1.483,10
ALIŞ: 728,30
SATIŞ: 743,80
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ALIŞ: 442,29
SATIŞ: 442,29
ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE YENİ REKOR!
Bir süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları yeni haftada tarihi rekorunu kırdı. Gram altın 422, çeyrek altın ise 720 lira oldu. Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, "Artık düğünlerde gram çeyrek altın tercih ediliyor" dedi.
Bir süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları hafta başında rekor tazeledi. Yeni haftada tarihi rekorunu kıran altın fiyatlarında yükselişin devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta çeyrek altın 685, gram altın ise 410 liradan satılıyordu. Bugün ise çeyrek altın 720, gram altın ise 422 liradan alıcı buldu. Tam altının liste fiyatı ise 2 bin 880 lirada seyretti.
Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki yükselişin ABD ile Çin arasındaki husumetten kaynaklandığını ifade etti. Kalkan, "Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni ABD ve Çin'in birbirine olan husumetinden kaynaklandı. Genel anlamda altının yönü hep yukarı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu yükseliş devam edecektir. Bu yükseliş bizim işlerimizi olumsuz etkiledi. Hani ucuz olsa da işlerimiz olsa. Elindeki bozduracak olan daha yükselecek diye bozdurmuyor, alacak olan da düşecek diye almıyor derken iki arada kalıyoruz" dedi.
"Gram altının çeyreği revaçta"
Kalkan, bu aralar düğünler için en çok fiyatı 120 lira olan gram çeyrek altının tercih edildiğini söyledi. Kalkan, "Gram altın yakın zamanda 500 lirayı görecek. Şu anda altın satışları dip seviyede. Artık düğünler için bırakın çeyrek ya da gram altını gram altının çeyreğini alıyorlar. Fiyatı 120 lira. Elinde altını olanlara tavsiyem kıymetini bilsinler, altını olan sevinsin" dedi.