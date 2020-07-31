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ile ilgili haberi: Gram, tam, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları 31 Temmuz bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik etkilerden doğrudan etkilenen ve yukarı doğru bir ivme kazanan altın, son dönemdeki yükselişini sürdürüyor. Hal böyle olunca, yatırımını bu yönde gerçekleştirmiş veya gerçekleştirecek olan vatandaşlar, ‘altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 31 Temmuz gram, tam, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları

Giriş Tarihi: 31.7.2020 19:18 ABONE OL
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları 31 Temmuz bugün ne kadar?

Koronavirüs salgını ekonomik anlamda hareketliliği de beraberinde getirdi. Hal böyle olunca döviz kurları ve altın fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Altına olan ilgi küçük ve büyük yatırımcılar ile de sınırlı değil. Çeşitli ihtiyaçları doğrultusunda altın alım satımı yapacak kişiler de düşer mi, altın daha da artacak mı sorusunun yanıtı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel ve canlı gram, tam, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 31 TEMMUZ

Özellikle canlı rakamlar ve uzman yorumları vatandaşların gündeminde yer alırken alış ve satış fiyatlarındaki değişen grafik ise ilgi çekiyor. Haberimizin içerisinden uzman yorumları ile canlı rakamlarla altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları 31 Temmuz bugün ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.991,60

SATIŞ: 3.043,20

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.974,00

SATIŞ: 3.019,00

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları 31 Temmuz bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.870,79

SATIŞ: 2.926,38

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.452,10

SATIŞ: 1.483,10

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları 31 Temmuz bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 728,30

SATIŞ: 743,80

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

GRAM ALTIN

ALIŞ: 442,29

SATIŞ: 442,29

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları 31 Temmuz bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE YENİ REKOR!

Bir süredir yükselişini sürdüren yeni haftada tarihi rekorunu kırdı. Gram altın 422, çeyrek altın ise 720 lira oldu. Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, "Artık düğünlerde gram çeyrek altın tercih ediliyor" dedi.

Bir süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları hafta başında rekor tazeledi. Yeni haftada tarihi rekorunu kıran altın fiyatlarında yükselişin devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta çeyrek altın 685, gram altın ise 410 liradan satılıyordu. Bugün ise çeyrek altın 720, gram altın ise 422 liradan alıcı buldu. Tam altının liste fiyatı ise 2 bin 880 lirada seyretti.

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları 31 Temmuz bugün ne kadar?

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki yükselişin ABD ile Çin arasındaki husumetten kaynaklandığını ifade etti. Kalkan, "Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni ABD ve Çin'in birbirine olan husumetinden kaynaklandı. Genel anlamda altının yönü hep yukarı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu yükseliş devam edecektir. Bu yükseliş bizim işlerimizi olumsuz etkiledi. Hani ucuz olsa da işlerimiz olsa. Elindeki bozduracak olan daha yükselecek diye bozdurmuyor, alacak olan da düşecek diye almıyor derken iki arada kalıyoruz" dedi.

"Gram altının çeyreği revaçta"

Kalkan, bu aralar düğünler için en çok fiyatı 120 lira olan gram çeyrek altının tercih edildiğini söyledi. Kalkan, "Gram altın yakın zamanda 500 lirayı görecek. Şu anda altın satışları dip seviyede. Artık düğünler için bırakın çeyrek ya da gram altını gram altının çeyreğini alıyorlar. Fiyatı 120 lira. Elinde altını olanlara tavsiyem kıymetini bilsinler, altını olan sevinsin" dedi.

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Gram, tam, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları 31 Temmuz bugün ne kadar?
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