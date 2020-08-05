Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos 22 ayar bilezik alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos 22 ayar bilezik alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Rekor yükselişini her gün tazeleyen altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği bugün de sürüyor. Gram altının fiyatı, yaşadığı yükselişe bağlı olarak 460 TL'ye yaklaştı. Aynı anda, fiyatları da yükseldi. Peki, 5 Ağustos 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, bugün kaç TL oldu? 22 ayar bilezik fiyatları düşer mi yoksa daha yükselilir mi? İşte, uzman yorumları ve 22 ayar bilezik altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 13:07 ABONE OL
22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos 22 ayar bilezik alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri... Canlı ve güncel altın fiyatları, piyasaların üçüncü işlem gününde de rekor seviyede! Gram altının fiyatı, rekor tazeledi ve 460 TL'yi buldu. Koronavirüsü salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek seviyesini gördü. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 5 AĞUSTOS

Hâl böyle olunca da, ' fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik alış satış fiyatlarının Ağustos ortasına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 5 Ağustos 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından 22 ayar bilezik alış satış detayı ile takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos 22 ayar bilezik alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 419,80
  • Satış: 436,04

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos 22 ayar bilezik alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA!

Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatları hakkında değerlendirmeler yaparken yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.

"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"

Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.

"2011-2013'DEKİ GİBİ SERT SATIŞ GELEBİLİR"

Ekonomide her şeyin yoluna girmesiyle beraber muhtemelen TL varlıklarda bir pozitiflik görülebileceğini ifade eden Karabulut, "Diğer taraftan V şeklinde toparlanmayı verilerde de görebilirsek, hızlı bir enflasyon gelme olasılığı da var. Bu da altın fiyatlarına 2011-2013'de olduğu gibi sert satış baskısı getirebilir" yorumunu yaptı.

"ALTINDA TEMKİNLİ DURUŞ SERGİLENMELİ"

Altın için temkinli duruşun sergilenmesi gerektiğini savunan Karabulut, "Kısmi olarak realizasyon yapılabilir. Teşviklerin bir sürü daha devam etmesi durumunda şu teknik formasyon ons altında 2300 doları işaret ediyor. Ancak belli bir miktarla devam edilebilir" dedi.

22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos 22 ayar bilezik alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Karabulut, aşağı yönlü hareketlerin başlaması halinde özellikle ons altında 1925 doların kritik olduğunu belirterek, "1925 dolar seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşmesi halinde 300-400 dolar kadar bir aşağı yönlü hareket görebiliriz" dedi.

"ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA"

Karabulut konuşmasının son bölümünde ise "Portföyün belli bir kısmı buradan realize edilebilir. Küçük bir kısmı ile de devam edilebilir. Ama altın fiyatları için riskler çok fazla" açıklamasını yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos 22 ayar bilezik alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA