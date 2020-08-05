22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Ağustos 22 ayar bilezik alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri... Canlı ve güncel altın fiyatları, piyasaların üçüncü işlem gününde de rekor seviyede! Gram altının fiyatı, rekor tazeledi ve 460 TL'yi buldu. Koronavirüsü salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek seviyesini gördü. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 5 AĞUSTOS

Hâl böyle olunca da, '22 ayar bilezik fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik alış satış fiyatlarının Ağustos ortasına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 5 Ağustos 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından 22 ayar bilezik alış satış detayı ile takip işleminizi yapabilirsiniz.