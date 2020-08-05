Altın fiyatları son dakika 5 Ağustos canlı rakamlar: Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte uzman yorumları!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Altın ne oldu da bu kadar hızlı bir hareket içerisinde?" sorusunu A Para'da yanıtlarken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

BEYRUT PATLAMASI SONRASI ALTIN FİYATLARI PSİKOLOJİK DİRENCİ KIRDI

Bu hafta ETF girişlerinde bir yoğunluk olduğunu ancak dün bir sakinlik olduğunu ifade eden Memiş, "Özellikle bu Lübnan Beyrut Patlaması sonrası altın fiyatları hızlıca psikolojik direnç seviyelerini yukarı yönlü kırdı" dedi.

Altının 10 yıldır zirvede olduğunu ve bu yılda 11. yılına girdiğini ifade eden Memiş, "Altın bu yıl da yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor" dedi.

ETF girişlerinin nedenini düşük faizler, bol likidite, koronavirüs ile ilgili ikinci dalga beklentisine bağlayan uzman isim, "Öyle bir girişler var ki Almanya'daki özellikle altın rezervlerinin kat kat fazlasına girişlerin olduğunu görüyoruz" dedi.

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