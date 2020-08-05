Altın fiyatları son dakika 5 Ağustos canlı rakamlar: Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte uzman yorumları!

Son dakika haberler… Altın fiyatları üzerindeki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Son yılların rekorunu kıran sarı metala büyük veya küçük yatırımcı gözetmeksizin ilgi büyük olunca uzman isimlerde bu yatırım aracının ilerleyen günlerdeki seyrine ilişkin öngörülerde bulunuyor. Kapalıçarşı'dan gelen son rakamlara göre çeyrek 750 TL'ye ulaşırken altının gramı ise 463 TL'yi gördü. Peki, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte son dakika gelişmeleri…
Serbest piyasadan gelen son rakamlara göre; altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Rekor üstüne rekor kıran altının gramı 463 TL olarak kaydedilirken vatandaşlar yatırım amacıyla yoğun olarak sarı metale yönelmiş durumda. İşte uzman yorumları ile canlı rakamlar…
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Altın ne oldu da bu kadar hızlı bir hareket içerisinde?" sorusunu A Para'da yanıtlarken, dikkat çeken ifadeler kullandı.
BEYRUT PATLAMASI SONRASI ALTIN FİYATLARI PSİKOLOJİK DİRENCİ KIRDI
Bu hafta ETF girişlerinde bir yoğunluk olduğunu ancak dün bir sakinlik olduğunu ifade eden Memiş, "Özellikle bu Lübnan Beyrut Patlaması sonrası altın fiyatları hızlıca psikolojik direnç seviyelerini yukarı yönlü kırdı" dedi.
Altının 10 yıldır zirvede olduğunu ve bu yılda 11. yılına girdiğini ifade eden Memiş, "Altın bu yıl da yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor" dedi.
ETF girişlerinin nedenini düşük faizler, bol likidite, koronavirüs ile ilgili ikinci dalga beklentisine bağlayan uzman isim, "Öyle bir girişler var ki Almanya'daki özellikle altın rezervlerinin kat kat fazlasına girişlerin olduğunu görüyoruz" dedi.
"DOLARIN İTİBARI ZAYIFLIYOR"
"Bundan sonraki etaplarda altın fiyatlarında 2080,2100 ve 2300 dolar seviyelerini gündeme getirmeye devam ediyorlar" diyen Memiş, bu durumun doların itibarını biraz daha zayıflatan etmenler olduğunun altını çizdi.
Memiş, "Dün akşam saatlerinden bugüne kadar yaşanan hızlı agresif yükselişlerin nedenini dün akşam ki Lübnan Beyrut Patlaması'na bağlayabiliriz" açıklamasını yaptı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatları neden yükseldi?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 463 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 463,20 liradan, 3 bin 51 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 72 liradan, 422 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426 liradan, 2 bin 982 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 2 liradan, bin 491 liradan alınan Yarım Ziynet bin 501 liradan ve 745 liradan alınan Çeyrek Ziynet 750 liradan satıldı.