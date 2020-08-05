Son dakika: Beyrut’taki patlamada korkutan İstanbul Boğazı detayı! Bakan Varank o noktaya dikkat çekti...

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyrut'taki patlamaya neden olan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini belirterek, Kanal İstanbul'un Türkiye için stratejik güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

KANAL İSTANBUL BASİT BİR KONU DEĞİL, TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK BİR GÜVENLİK MESELESİDİR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut'a giderken İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir" dedi.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamanın ağır bilançosu ortaya çıkmaya başladı.

BEYRUT'TA AÇI BİLANÇO!

Resmi açıklamalara göre patlamada şu ana kadar 100 kişi öldü, 4 binden fazla kişi yaralandı. Enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için de arama çalışmaları devam ediyor.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı başkentte patlama nedeniyle yüz binlerce kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Abbud, hasar gören ev sayısına ilişkin net bilgi vermezken, hem yerel hem uluslararası medyada çıkan haberlere göre, patlamada 300 bin ev hasar gördü. Vali Abbud'a göre patlama, 3 ila 5 milyar dolarlık zarara neden oldu. Kentteki lüks otellerin bulunduğu bölge, olayın meydana geldiği Beyrut Limanı yakınında yer alıyor. Ağır hasar bölgesindeki otellerin yüzde 90'ının kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

Patlamanın yaşandığı deponun hemen yanındaki tahıl silosu tamamen yıkıldı. Ülkedeki yerel medyaya göre patlama sonrası Lübnan'ın elinde sadece 1 aylık tahıl stoku kaldı.