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Son Dakika Haberi: hareketlendi! 5 Ağustos Gram ve Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın düşer mi, artar mı? İşte uzman yorumları

ile ilgili son dakika gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Bu alana yatırım yapmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatları rakamlarına göz atmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Düğün sezonun gelmesi ile birlikte gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları son durum da merakla araştırılıyor. Uzman yorumlarına göre altın düşer mi, artar mı, neden yükseliyor gibi sorular yanıtını arıyor. Yükselişi süren altın fiyatı şu an ne kadar, kaç TL? 5 Ağustos 2020 gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın alış satış fiyatı canlı rakamlarına göz atabilirsiniz. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 5.8.2020 12:21 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 5 Ağustos Gram ve Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın düşer mi, artar mı? İşte uzman yorumları

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik bugün de devam ediyor. Özellikle son haftalarda süren hızlı yükseliş altın yatırımcılarını merakta bırakıyor. ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, güncel rakamlara göz atılmadan kuyumcuların yolu tutulmuyor. Düğün sezonu nedeniyle gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Öte yandan uzman yorumlarına göre altın düşer mi, artar mı, neden yükseliyor gibi sorular cevabını arıyor. Peki, 5 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bu sabah saatlerinden itibaren peş peşe yaşanıyor. Son haftalarda yükselişe geçen altın, bugün de aynı seyirde devam ediyor.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın alış satış fiyatları şöyle;

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 5 Ağustos Gram ve Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın düşer mi, artar mı? İşte uzman yorumları

GRAM ALTIN

ALIŞ: 446,18

SATIŞ: 446,25

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 733,80

SATIŞ: 748,50

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 5 Ağustos Gram ve Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın düşer mi, artar mı? İşte uzman yorumları

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.014,20

SATIŞ: 3.062,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:2.982,00

SATIŞ: 3.027,00

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 5 Ağustos Gram ve Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın düşer mi, artar mı? İşte uzman yorumları

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.463,20

SATIŞ: 1.492,50

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.878,01

SATIŞ: 2.933,73

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 5 Ağustos Gram ve Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın düşer mi, artar mı? İşte uzman yorumları

Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren hakkında değerlendirmeler yaparken yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.

"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"

Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 5 Ağustos Gram ve Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın düşer mi, artar mı? İşte uzman yorumları

"2011-2013'DEKİ GİBİ SERT SATIŞ GELEBİLİR"

Ekonomide her şeyin yoluna girmesiyle beraber muhtemelen TL varlıklarda bir pozitiflik görülebileceğini ifade eden Karabulut, "Diğer taraftan V şeklinde toparlanmayı verilerde de görebilirsek, hızlı bir enflasyon gelme olasılığı da var. Bu da altın fiyatlarına 2011-2013'de olduğu gibi sert satış baskısı getirebilir" yorumunu yaptı.

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 5 Ağustos Gram ve Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın düşer mi, artar mı? İşte uzman yorumları

"ALTINDA TEMKİNLİ DURUŞ SERGİLENMELİ"

Altın için temkinli duruşun sergilenmesi gerektiğini savunan Karabulut, "Kısmi olarak realizasyon yapılabilir. Teşviklerin bir sürü daha devam etmesi durumunda şu teknik formasyon ons altında 2300 doları işaret ediyor. Ancak belli bir miktarla devam edilebilir" dedi. Karabulut, aşağı yönlü hareketlerin başlaması halinde özellikle ons altında 1925 doların kritik olduğunu belirterek, "1925 dolar seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşmesi halinde 300-400 dolar kadar bir aşağı yönlü hareket görebiliriz" dedi.

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 5 Ağustos Gram ve Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın düşer mi, artar mı? İşte uzman yorumları

"ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA"

Karabulut konuşmasının son bölümünde ise "Portföyün belli bir kısmı buradan realize edilebilir. Küçük bir kısmı ile de devam edilebilir. Ama için riskler çok fazla" açıklamasını yaptı.

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Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 5 Ağustos Gram ve Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın düşer mi, artar mı? İşte uzman yorumları
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