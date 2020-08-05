Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 5 Ağustos Gram ve Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın düşer mi, artar mı? İşte uzman yorumları

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik bugün de devam ediyor. Özellikle son haftalarda süren hızlı yükseliş altın yatırımcılarını merakta bırakıyor. Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, güncel rakamlara göz atılmadan kuyumcuların yolu tutulmuyor. Düğün sezonu nedeniyle gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Öte yandan uzman yorumlarına göre altın düşer mi, artar mı, neden yükseliyor gibi sorular cevabını arıyor. Peki, 5 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bu sabah saatlerinden itibaren peş peşe yaşanıyor. Son haftalarda yükselişe geçen altın, bugün de aynı seyirde devam ediyor.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın alış satış fiyatları şöyle;