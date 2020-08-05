Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 5 Ağustos Gram ve Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın düşer mi, artar mı? İşte uzman yorumları

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik bugün de devam ediyor. Özellikle son haftalarda süren hızlı yükseliş altın yatırımcılarını merakta bırakıyor. Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken, güncel rakamlara göz atılmadan kuyumcuların yolu tutulmuyor. Düğün sezonu nedeniyle gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Öte yandan uzman yorumlarına göre altın düşer mi, artar mı, neden yükseliyor gibi sorular cevabını arıyor. Peki, 5 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bu sabah saatlerinden itibaren peş peşe yaşanıyor. Son haftalarda yükselişe geçen altın, bugün de aynı seyirde devam ediyor.
Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın alış satış fiyatları şöyle;
GRAM ALTIN
ALIŞ: 446,18
SATIŞ: 446,25
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 733,80
SATIŞ: 748,50
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.014,20
SATIŞ: 3.062,40
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ:2.982,00
SATIŞ: 3.027,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.463,20
SATIŞ: 1.492,50
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.878,01
SATIŞ: 2.933,73
Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatları hakkında değerlendirmeler yaparken yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.
"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"
Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.
"2011-2013'DEKİ GİBİ SERT SATIŞ GELEBİLİR"
Ekonomide her şeyin yoluna girmesiyle beraber muhtemelen TL varlıklarda bir pozitiflik görülebileceğini ifade eden Karabulut, "Diğer taraftan V şeklinde toparlanmayı verilerde de görebilirsek, hızlı bir enflasyon gelme olasılığı da var. Bu da altın fiyatlarına 2011-2013'de olduğu gibi sert satış baskısı getirebilir" yorumunu yaptı.
"ALTINDA TEMKİNLİ DURUŞ SERGİLENMELİ"
Altın için temkinli duruşun sergilenmesi gerektiğini savunan Karabulut, "Kısmi olarak realizasyon yapılabilir. Teşviklerin bir sürü daha devam etmesi durumunda şu teknik formasyon ons altında 2300 doları işaret ediyor. Ancak belli bir miktarla devam edilebilir" dedi. Karabulut, aşağı yönlü hareketlerin başlaması halinde özellikle ons altında 1925 doların kritik olduğunu belirterek, "1925 dolar seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşmesi halinde 300-400 dolar kadar bir aşağı yönlü hareket görebiliriz" dedi.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA"
Karabulut konuşmasının son bölümünde ise "Portföyün belli bir kısmı buradan realize edilebilir. Küçük bir kısmı ile de devam edilebilir. Ama altın fiyatları için riskler çok fazla" açıklamasını yaptı.