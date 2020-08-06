Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA Altın fiyatları bugün de yükseliş içerisinde! 6 Ağustos gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

bugün de yükseliş içerisinde! 6 Ağustos gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dünya üzerinde aylardır süregelen pandemi, ekonomik anlamda olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Durum böyle olunca, döviz kurları ve altın fiyatlarındaki hareketlilik ise ilgi ve alakanın bu yöne kaymasına neden oldu. Son olarak İstanbul Kapalıçarşı'dan gelen rakamlara göre; çeyrek altının 750 TL'yi görmesi üzerine konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Altının kazanacağı ivme merak konusu olurken, gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek ? sorusu en çok araştırılan konular arasında yer buldu. İşte 7 Ağustos canlı altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 6.8.2020 08:31 Son Güncelleme: 6.8.2020 08:32 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, tam, ata, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 7 Ağustos bugün ne kadar?

hareketliliği şu sıralar vatandaşlar tarafından en çok takip edilen konular arasında kendine yer buluyor. Son dönemde altının gram fiyatı ve çeyrek altın fiyatlarında ciddi artışlar yaşanırken, yatırımını bu yönde gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen bireyler fiyatları canlı olarak takip ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen son rakamlara göre çeyrek 750 TL'yi geçerken altının gramı ise 463 TL'yi gördü. Peki, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 6 AĞUSTOS GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasadan gelen son rakamlara göre; altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Rekor üstüne rekor kıran altının gramı 463 TL olarak kaydedilirken vatandaşlar yatırım amacıyla yoğun olarak sarı metale yönelmiş durumda. İşte uzman yorumları ile canlı rakamlar…

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, tam, ata, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 7 Ağustos bugün ne kadar?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Altın ne oldu da bu kadar hızlı bir hareket içerisinde?" sorusunu A Para'da yanıtlarken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

BEYRUT PATLAMASI SONRASI ALTIN FİYATLARI PSİKOLOJİK DİRENCİ KIRDI

Bu hafta ETF girişlerinde bir yoğunluk olduğunu ancak dün bir sakinlik olduğunu ifade eden Memiş, "Özellikle bu Lübnan Beyrut Patlaması sonrası hızlıca psikolojik direnç seviyelerini yukarı yönlü kırdı" dedi.

Altının 10 yıldır zirvede olduğunu ve bu yılda 11. yılına girdiğini ifade eden Memiş, "Altın bu yıl da yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor" dedi.

ETF girişlerinin nedenini düşük faizler, bol likidite, koronavirüs ile ilgili ikinci dalga beklentisine bağlayan uzman isim, "Öyle bir girişler var ki Almanya'daki özellikle altın rezervlerinin kat kat fazlasına girişlerin olduğunu görüyoruz" dedi.

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, tam, ata, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 7 Ağustos bugün ne kadar?

"DOLARIN İTİBARI ZAYIFLIYOR"

"Bundan sonraki etaplarda altın fiyatlarında 2080,2100 ve 2300 dolar seviyelerini gündeme getirmeye devam ediyorlar" diyen Memiş, bu durumun doların itibarını biraz daha zayıflatan etmenler olduğunun altını çizdi.

Memiş, "Dün akşam saatlerinden bugüne kadar yaşanan hızlı agresif yükselişlerin nedenini dün akşam ki Lübnan Beyrut Patlaması'na bağlayabiliriz" açıklamasını yaptı.

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, tam, ata, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 7 Ağustos bugün ne kadar?

Gram Altın

Alış: 462,75

Satış: 462,87

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Çeyrek Altın

Alış: 762,10

Satış: 779,90

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, tam, ata, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 7 Ağustos bugün ne kadar?

Yarım Altın

Alış: 1.519,40

Satış: 1.557,40

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Tam Altın

Alış: 3.015,48

Satış: 3.075,23

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, tam, ata, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 7 Ağustos bugün ne kadar?

Ata Altın

Alış: 3.130,40

Satış: 3.190,70

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

22 Ayar Bilezik

Alış: 424,97

Satış: 441,40

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA Altın fiyatları bugün de yükseliş içerisinde! 6 Ağustos gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA