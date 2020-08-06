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Ata ve Cumhuriyet bugün ne kadar? 6 Ağustos güncel ve canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor! Dünya üzerinde aylardır etkisini gösteren corona virüs salgını, ekonomi üzerindeki etkilerine devam ederken, altın fiyatlarında ciddi artışlar yaşanıyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirmiş veya hâlihazırda gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ‘ata ve cumhuriyet altın bugün ne kadar?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 6 Ağustos güncel ve canlı

Giriş Tarihi: 6.8.2020 12:13 ABONE OL
Ata ve Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Ağustos güncel ve canlı altın fiyatları

ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son günlerde ciddi artışlar içerisinde olan altının gram fiyatı 467 lira civarında bulunuyor. Bu noktada ata ve cumhuriyet altın fiyatları da merak konusu oluyor. Peki, ata ve cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte detaylar

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 6 Ağustos 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

Ata ve Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Ağustos güncel ve canlı altın fiyatları

ATA ALTIN

Alış: 3.208,80

Satış: 3.289,90

Ata ve Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Ağustos güncel ve canlı altın fiyatları

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.170,00

Satış: 3.230,00

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Ata ve Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Ağustos güncel ve canlı altın fiyatları
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