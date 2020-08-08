SON DAKİKA | Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Ağustos 2020 Gram, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Piyasalardaki dengenin en önemli konularından bir tanesi altın fiyatları olmaktadır. Sabah saatlerinden itibaren son dakika haberine yönelik detaylar merak edilirken uzman yorumları ve güncel rakamlar da önem kazanıyor. Alış ve satış fiyatları da bu bağlamda önemli bir yer ediniyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve altın fiyatları ne kadar?

8 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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