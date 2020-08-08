SON DAKİKA | Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Ağustos 2020 Gram, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Piyasalardaki dengenin en önemli konularından bir tanesi altın fiyatları olmaktadır. Sabah saatlerinden itibaren son dakika haberine yönelik detaylar merak edilirken uzman yorumları ve güncel rakamlar da önem kazanıyor. Alış ve satış fiyatları da bu bağlamda önemli bir yer ediniyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve altın fiyatları ne kadar?
8 Ağustos 2020 altın fiyatlarına yönelik son dakika gelişmeleri ile uzman yorumları ve canlı rakamlara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.240,40
SATIŞ: 3.455,70
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.215,00
SATIŞ: 3.264,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.108,92
SATIŞ: 3.171,77
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.572,90
SATIŞ: 1.690,60
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 788,90
SATIŞ: 845,30
GRAM ALTIN
ALIŞ: 476,90
SATIŞ: 477,15
ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA!
Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatları hakkında değerlendirmeler yaparken yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.
"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"
Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.