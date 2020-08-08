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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Ağustos 2020 Gram, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Ağustos 2020 Gram, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve Çeyrek ne kadar, kaç TL?

Sabah saatlerinden itibaren gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsü nedeniyle ekonominin merkezinde yer almasından dolayı canlı rakamlar büyük önem taşırken tam bu noktada uzman yorumları da merak edilmeye başlandı. Hem kişisel ihtiyaçlar için hem de yatırım amacı ile kullanılan oldu? Bugün cumhuriyet, tam, yarım, gram ve altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları ile uzman yorumları!

Giriş Tarihi: 8.8.2020 11:02 Son Güncelleme: 8.8.2020 11:03 ABONE OL
Güncel altın fiyatları son dakika haberi | Bugün cumhuriyet, tam, yarım, gram ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasalardaki dengenin en önemli konularından bir tanesi olmaktadır. Sabah saatlerinden itibaren haberine yönelik detaylar merak edilirken uzman yorumları ve güncel rakamlar da önem kazanıyor. Alış ve satış fiyatları da bu bağlamda önemli bir yer ediniyor. Peki; bugün oldu? Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve altın fiyatları ne kadar?

8 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

8 Ağustos 2020 altın fiyatlarına yönelik son dakika gelişmeleri ile uzman yorumları ve canlı rakamlara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Güncel altın fiyatları son dakika haberi | Bugün cumhuriyet, tam, yarım, gram ve altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.240,40
SATIŞ: 3.455,70

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.215,00
SATIŞ: 3.264,00

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Güncel altın fiyatları son dakika haberi | Bugün cumhuriyet, tam, yarım, gram ve altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.108,92
SATIŞ: 3.171,77

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.572,90
SATIŞ: 1.690,60

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Güncel altın fiyatları son dakika haberi | Bugün cumhuriyet, tam, yarım, gram ve altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 788,90
SATIŞ: 845,30

GRAM ALTIN

ALIŞ: 476,90
SATIŞ: 477,15

ALTIN FİYATLARI İÇİN RİSKLER ÇOK FAZLA!

Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren hakkında değerlendirmeler yaparken yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.

Güncel altın fiyatları son dakika haberi | Bugün cumhuriyet, tam, yarım, gram ve altın fiyatları ne kadar oldu?

"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"

Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Ağustos 2020 Gram, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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