Altın fiyatları SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 9 Ağustos bugün ne kadar?

Geçtiğimiz haftaya yükseliş eğilimi ile başlayan altın, haftanın kapanış gününde düşmeye başlamıştı. Son haftalarda yaşanan hareketlilik vatandaşların güncel ve canlı altın fiyatları araştırması yapmasına neden oluyor. Peki, gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimizin içerisinden uzman yorumlarına göre altın düşer mi, artar mı sorularına yanıt bulabilirsiniz. Peki, 9 Ağustos 2020 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 9 AĞUSTOS

9 Ağustos'ta sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları konusunda incelemeler başladı. Rakamlardaki değişimi anlık olarak takip etmek isteyenler canlı altın fiyatı tablosu üzerinden güncel rakamlara ulaşabilirler.

GRAM, CUMHURİYET, 22 AYAR BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

En çok ilgi gören gram, yarım, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları şöyle;