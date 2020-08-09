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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Ağustos 2020 tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

: fiyatları bugün ne kadar? 9 Ağustos 2020 tam, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

fiyatlarında gelişmeleri gündemin merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Geçen haftadan itibaren ani yükselişe geçen sarı metalin bu hafta düşüşe geçmesi bekleniyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tam, yarım, cumhuriyet, gram ve fiyatlarındaki son durumu araştırırken canlı ve uzman yorumlarını da göz önünde bulunduruyor. En son gram 476,90, çeyrek ise 785,10 TL üzerinden işlem görmüştü. Peki bugün ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel 9 Ağustos tam, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum…

Giriş Tarihi: 9.8.2020 09:28 Son Güncelleme: 9.8.2020 09:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik! 9 Ağustos bugün tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın son gününde fiyatları gelişmeleri yoğun ilgi görüyor. Yatırımını bu yönde yapan vatandaşlar hem Kapalıçarşı hem uzman yorumları eşliğinde canlı rakamları merak ediyor. Bu haftanın başında ani iniş ve çıkış yaşayan tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, gram ve fiyatlarındaki grafik değişkenlik göstermeye devam ediyor. Yaz mevsimiyle düğün sezonun açılması küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları ise hareketlendirdi. Buna göre; bugün ne kadar oldu? İşte 9 Ağustos 2020 tam, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son dakika haberinin ayrıntıları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 9 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından takip ediliyor. Son günlerde canlı ve uzman yorumları eşliğinde yatırımını bu yönde yapmak isteyenler '' oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.

İşte altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri, uzman yorumları ve canlı rakamlar…

Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik! 9 Ağustos bugün tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.225,00

SATIŞ: 3.388,10

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.235,00

SATIŞ: 3.284,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.119,50

SATIŞ: 3.182,56

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.565,40

SATIŞ: 1.669,50

Son dakika haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik! 9 Ağustos bugün tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 785,10

SATIŞ: 834,80

GRAM ALTIN

ALIŞ: 476,90

SATIŞ: 477,15

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren fiyatları hakkında değerlendirmeler yaparken yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu.

Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Ağustos 2020 tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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