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| Bakan Albayrak sosyal medyadan paylaştı! hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor...

Hazine ve Maliye Bakanı , "İSO İmalat Sektörü İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." dedi.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 12:38 Son Güncelleme: 10.8.2020 12:47 ABONE OL
Son dakika | Bakan Albayrak sosyal medyadan paylaştı! Türkiye hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleştiğini duyurdu.

TÜRKİYE, ÜST LİGE ÇIKMA HEDEFİNDEN SAPMADAN YOLUNA DEVAM EDİYOR

Bakan Albayrak sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." dedi.

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Son dakika | Bakan Albayrak sosyal medyadan paylaştı! Türkiye hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor...
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