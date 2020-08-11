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Kapalıçarşı'dan bilgileri gelmeye başladı! 11 Ağustos gram ve fiyatları ne kadar oldu?

Son günlerde en çok merak edilen konular arasında kuşkusuz var. Sabahın ilk saatlerinden itibaren piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelecek bilgileri araştırılıyor. Yaz aylarının gelmesi, düğünlerin başlamasıyla birlikte altına olan talep de oldukça arttı. 11 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata ? Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından haftanın ilk iş günü olan Pazartesi günü altın yatay seyretti. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Kapalıçarşı'dan gelecek son dakika bilgilerini, uzman yorumlarını ve anlık güncel altın fiyatlarını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 07:08 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI bilgileri gelmeye başladı! 11 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Her toplumun kendine has özellikleri ve sosyal hafızası vardır. Tüm bu bileşenler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekmişti bu hafta ise yatay bir durum söz konusu. Çeyrek altın fiyatlarındaki artış nedeniyle nişan, düğün gibi organizasyonlarda gram altın tercih ediliyor. 11 Ağustos altın fiyatlarında bu sabah %0.57'lik bir düşüş söz konusu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA - 11 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle gram altın, vatandaşların yeni gözdesi oldu. 475,63 TL'den alınan gram altın, 475,71 TL'den satılıyor. Altının ONS fiyatında da %0.57'lik bir düşüş söz konusu. Altının ONS'u 2.018,03 TL'den alınırken 2.018,45 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA! BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Şüphesiz ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada çeyrek altın yer alıyor. Çeyrek altın bu sabah 775,30 TL'den alınırken 807,20 TL'den satılıyor. Düne göre çeyrek altın fiyatlarında da %0.49 oranında bir düşüş söz konusu.

Ülkemizde bir numaralı birikim aracı olarak çeyrek altın tercih edilir. Genelde uzun vadeli yatırım aracı olarak alınan çeyrek altın evlerde biriktirilir.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.546,30

SATIŞ: 1.615,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.099,47

SATIŞ: 3.162,14

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.215,00

SATIŞ: 3.263,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.186,40

SATIŞ: 3.264,50

1 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR ALTININ GRAMI

ALIŞ: 431,91

SATIŞ: 448,61

REŞAT ALTINI

ALIŞ: 3.125,07

SATIŞ: 3.248,25

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Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI bilgileri gelmeye başladı! 11 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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