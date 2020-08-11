Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI bilgileri gelmeye başladı! 11 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Her toplumun kendine has özellikleri ve sosyal hafızası vardır. Tüm bu bileşenler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekmişti bu hafta ise yatay bir durum söz konusu. Çeyrek altın fiyatlarındaki artış nedeniyle nişan, düğün gibi organizasyonlarda gram altın tercih ediliyor. 11 Ağustos altın fiyatlarında bu sabah %0.57'lik bir düşüş söz konusu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle gram altın, vatandaşların yeni gözdesi oldu. 475,63 TL'den alınan gram altın, 475,71 TL'den satılıyor. Altının ONS fiyatında da %0.57'lik bir düşüş söz konusu. Altının ONS'u 2.018,03 TL'den alınırken 2.018,45 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA! BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Şüphesiz ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada çeyrek altın yer alıyor. Çeyrek altın bu sabah 775,30 TL'den alınırken 807,20 TL'den satılıyor. Düne göre çeyrek altın fiyatlarında da %0.49 oranında bir düşüş söz konusu.
Ülkemizde bir numaralı birikim aracı olarak çeyrek altın tercih edilir. Genelde uzun vadeli yatırım aracı olarak alınan çeyrek altın evlerde biriktirilir.
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.546,30
SATIŞ: 1.615,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.099,47
SATIŞ: 3.162,14
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.215,00
SATIŞ: 3.263,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.186,40
SATIŞ: 3.264,50
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
22 AYAR ALTININ GRAMI
ALIŞ: 431,91
SATIŞ: 448,61
REŞAT ALTINI
ALIŞ: 3.125,07
SATIŞ: 3.248,25