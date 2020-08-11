Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI bilgileri gelmeye başladı! 11 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Her toplumun kendine has özellikleri ve sosyal hafızası vardır. Tüm bu bileşenler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekmişti bu hafta ise yatay bir durum söz konusu. Çeyrek altın fiyatlarındaki artış nedeniyle nişan, düğün gibi organizasyonlarda gram altın tercih ediliyor. 11 Ağustos altın fiyatlarında bu sabah %0.57'lik bir düşüş söz konusu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA - 11 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle gram altın, vatandaşların yeni gözdesi oldu. 475,63 TL'den alınan gram altın, 475,71 TL'den satılıyor. Altının ONS fiyatında da %0.57'lik bir düşüş söz konusu. Altının ONS'u 2.018,03 TL'den alınırken 2.018,45 TL'den satılıyor.