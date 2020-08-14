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Gören şaşırıyor... 1 biber 1 kg olur mu? 'da dev biberler alıcı bulamıyor!

'da çiftçi Hasan Aka (63), serasında yetişen 22 santimetre uzunluğa ve 1 kilogram ağırlığa kadar çıkan dolmalık biberi görünce şaşırdı. Normal bir dolmalık biberin yaklaşık on katı büyüklüğünde ve ağırlığında olan biberlerle ilk kez karşılaştığını belirten Aka, "Satmak istiyorum ama gören şaşırıp, hormonludur diye almıyor" açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 16:40 Son Güncelleme: 14.8.2020 16:58 ABONE OL
Gören şaşırıyor... 1 biber 1 kg olur mu? Bursa'da dev biberler alıcı bulamıyor!

Kırsal Edebey Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan Aka, 3 ay önce merkezden aldığı biber tohumlarını serasına ekti. Ekilen biberlerden bazıları 3 ay sonra normal boyunun yaklaşık 10 katı büyüklüğüne ulaştı.

Gören şaşırıyor... 1 biber 1 kg olur mu? Bursa'da dev biberler alıcı bulamıyor!

22 santimetre uzunluğunda ve 1 kilogram ağırlığında olan biberleri gören çiftçi, şaşkına döndü. Biberleri toplayan Hasan Aka, gösterdiği kişilerin de duruma şaşırdığını söyledi.. Biberlerin cinsini araştıran Aka, dev cinsi tohumun, normal biber tohumlarının arasına karıştığını belirledi.

Gören şaşırıyor... 1 biber 1 kg olur mu? Bursa'da dev biberler alıcı bulamıyor!

"GÖREN ŞAŞIRIYOR AMA ALMIYOR"

Çiftçi Hasan Aka, "'dan tohumları almıştım. 3 ay önce ektim. 3 ay sonra bazıları normalin 10 katı büyüklüğüne ulaştı. Bir kökten 5-6 kilo biber çıkıyor. Bir tanesinin ağırlığı ve boyu normalinden 10 kat fazla. Ağırlığı zaten ortalama 800 gram. Ancak 1 kilo 100 grama çıktığı kadar oluyor." dedi.

Gören şaşırıyor... 1 biber 1 kg olur mu? Bursa'da dev biberler alıcı bulamıyor!

Aka, "Boyu 20 santimetrenin üzerinde. Bunları görünce şaşırdım. Satmak istiyorum, gören şaşırıyor, hormonludur diye almıyor. Fabrikasına götürüp satabilirsem satacağım. Hayatımda ilk kez böyle büyüklükte biber görüyorum" açıklamasını yaptı.

Bursa'da yetişen dev dolmalık biberler alıcı bulamıyor | Video

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Gören şaşırıyor... 1 biber 1 kg olur mu? Bursa'da dev biberler alıcı bulamıyor!
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