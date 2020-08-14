Gören şaşırıyor... 1 biber 1 kg olur mu? Bursa'da dev biberler alıcı bulamıyor!

"GÖREN ŞAŞIRIYOR AMA ALMIYOR"



Çiftçi Hasan Aka, "Bursa'dan tohumları almıştım. 3 ay önce ektim. 3 ay sonra bazıları normalin 10 katı büyüklüğüne ulaştı. Bir kökten 5-6 kilo biber çıkıyor. Bir tanesinin ağırlığı ve boyu normalinden 10 kat fazla. Ağırlığı zaten ortalama 800 gram. Ancak 1 kilo 100 grama çıktığı kadar oluyor." dedi.